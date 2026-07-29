Theo stalkte ex maandenlang en had wapens in huis: vijf jaar contactverbod

Theo van B. (49) uit Den Bosch mag de komende vijf jaar niet in de buurt komen van zijn ex-vriendin of contact met haar opnemen. Dat heeft de rechter woensdag bepaald. Van B. stalkte zijn ex omdat hij niet kon verkroppen dat hun relatie over was.

Bij zijn aanhouding bleek hij ook nog eens verboden wapens in huis te hebben. Daarvoor kreeg hij 414 dagen cel, precies de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten. Daarom is hij sinds woensdag weer op vrije voeten.

Theo van B. viel zijn ex maandenlang lastig nadat zij het had uitgemaakt. Zo ging hij regelmatig bij haar huis langs en gooide hij meermaals hondenpoep op haar auto of bij haar voordeur. Daarnaast plaatste hij berichten op social media waarin hij haar zwartmaakte en bedreigde.

Zo deelde hij onder meer een foto met daarbij de tekst ‘no more lies’ en een mes in beeld. Ondanks een stopgesprek met de politie bleef hij maar doorgaan. Hij stopte pas toen hij werd vastgezet.

Doorgeladen pistool in broek

In de rechtbank vertelde de vrouw twee weken geleden geëmotioneerd dat ze sinds de stalking in angst leeft en niet meer alleen de deur uit durft. "Mijn vrijheid is mij afgenomen", zei ze tijdens de rechtszaak. Ook slaapt ze slecht, heeft ze nachtmerries en werkt ze niet meer.

De angst van de vrouw bleek niet onterecht, Van B. bleek vuurwapens in zijn bezit te hebben en daar stond hij ook om bekend. In zijn woning vond de politie meerdere verboden wapens, munitie en twee airsoftwapens. Bovendien droeg hij een doorgeladen pistool in zijn broek toen hij de deur open maakte voor de politie. Dat werkt volgens de rechtbank strafverzwarend.

Volgens de rechter neemt Van B. ook maar weinig verantwoordelijkheid voor zijn daden. Hij werkte niet mee aan een onderzoek naar zijn geestelijke gezondheid en bleef – ondanks meerdere spijtbetuigingen – zijn ex van alles de schuld geven.