Verwarde man liep naakt met vuurwapen door Sint Willebrord: jaar cel geëist

Een naakte man die onder invloed met een vuurwapen door Sint Willebrord liep, hield de gemoederen vorig jaar flink bezig in het dorp. Zelf kan hij het zich niet herinneren, vertelde hij woensdag in de rechtbank in Breda. “Ik schaam me diep.”

Op 2 december 2025 liep Jean-Luc de V. (35) uit Rucphen om kwart voor acht ’s ochtends naakt een supermarkt in Sint Willebrord binnen. Hij was onder invloed, verward en zwaaide met een pistool. Toen de politie bij de supermarkt kwam, was Jean-Luc al vertrokken naar een kapperszaak verderop. Daar ging hij op een kappersstoel zitten. Volgens de eigenaren van de zaak stond hij een paar maanden daarvoor ook al naakt op straat voor hun winkel. Ze vroegen hem wat hij kwam doen. “Ze proberen me te vermoorden. Kunnen jullie mij naar Goes of Zierikzee brengen?”, antwoordde Jean-Luc. Toen de politie bij de kapperszaak aankwam, zette hij het op een lopen. Er werden waarschuwingsschoten gelost en uiteindelijk werd Jean-Luc aangehouden. De politie vond daarna zijn geladen pistool. Gedrogeerd

Jean-Luc weet wat er gebeurd is, maar niet hoe en waarom het zo is gelopen. Ook weet hij niet of hij zijn wapen op mensen heeft gericht of zonder doel heeft rondgezwaaid. “Misschien heb ik het onbewust gericht, ik kan het me niet herinneren. Ik schrik heel erg als ik het dossier lees. Het kan niet anders dan dat ik gedrogeerd ben geweest.”