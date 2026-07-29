Verwarde man liep naakt met vuurwapen door Sint Willebrord: jaar cel geëist
Een naakte man die onder invloed met een vuurwapen door Sint Willebrord liep, hield de gemoederen vorig jaar flink bezig in het dorp. Zelf kan hij het zich niet herinneren, vertelde hij woensdag in de rechtbank in Breda. “Ik schaam me diep.”
Op 2 december 2025 liep Jean-Luc de V. (35) uit Rucphen om kwart voor acht ’s ochtends naakt een supermarkt in Sint Willebrord binnen. Hij was onder invloed, verward en zwaaide met een pistool. Toen de politie bij de supermarkt kwam, was Jean-Luc al vertrokken naar een kapperszaak verderop.
Daar ging hij op een kappersstoel zitten. Volgens de eigenaren van de zaak stond hij een paar maanden daarvoor ook al naakt op straat voor hun winkel. Ze vroegen hem wat hij kwam doen. “Ze proberen me te vermoorden. Kunnen jullie mij naar Goes of Zierikzee brengen?”, antwoordde Jean-Luc.
Toen de politie bij de kapperszaak aankwam, zette hij het op een lopen. Er werden waarschuwingsschoten gelost en uiteindelijk werd Jean-Luc aangehouden. De politie vond daarna zijn geladen pistool.
Gedrogeerd
Jean-Luc weet wat er gebeurd is, maar niet hoe en waarom het zo is gelopen. Ook weet hij niet of hij zijn wapen op mensen heeft gericht of zonder doel heeft rondgezwaaid. “Misschien heb ik het onbewust gericht, ik kan het me niet herinneren. Ik schrik heel erg als ik het dossier lees. Het kan niet anders dan dat ik gedrogeerd ben geweest.”
Ook die eerste keer dat hij naakt voor de kapperszaak stond, zou hij gedrogeerd zijn, zegt hij. Door wie en met wat weet hij niet. “En als ik het wist, zou ik het ook niet zeggen”, mompelt hij. Volgens de rechtbank zou in zijn dossier staan dat Jean-Luc flakka, speed en cocaïne gebruikt. “Nee, ik gebruik niks.”
Toch bleef de rechtbank terugkomen op zijn drugsgebruik. Hij is ten slotte al eens eerder veroordeeld voor rijden onder invloed van drugs. “Als je zelf niet erkent dat je een probleem hebt, dan kom je er nooit vanaf”, gaf de rechter hem mee.
Geen hulp
Jean-Luc is al vaker in aanraking geweest met justitie. Zo werd hij in juni 2025 aangehouden op een gestolen scooter. Hij zit al acht maanden in voorarrest en is vastberaden om zijn leven te beteren als hij weer vrij komt. Een vriend van zijn overleden vader zou hem daarbij gaan helpen, legt Jean-Luc druk gebarend uit. “Bij hem kan ik wonen en werken, hij gaat voor mij zorgen.”
Hulp van instanties wil hij absoluut niet. “Daar ben ik niet van.” Dat maakt de zaak voor het Openbaar Ministerie lastig. “Het OM heeft meneer veel hulp aangeboden sinds hij vastzit, maar hij heeft alles afgeslagen en wil nergens aan meewerken”, zegt de officier van justitie. “Ik ben ervan overtuigd dat hulp nodig is, maar als iemand niet geholpen wil worden, houdt het op.”
De officier vindt het niet aannemelijk dat Jean-Luc gedrogeerd zou zijn. Omdat er ‘heel ernstige dingen’ hadden kunnen gebeuren en Jean-Luc geen enkele hulp wil aannemen, eist justitie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar.
Jean-Luc’s advocaat vindt dat acht maanden gevangenisstraf genoeg is, omdat het niet Jean-Luc’s intentie zou zijn geweest om mensen te bedreigen en bang te maken.
De rechtbank beslist op 12 augustus.