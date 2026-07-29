Eindhovense terreurverdachte (19) werd eerder veroordeeld voor terrorisme

Een van de drie verdachten die dinsdagnacht werden opgepakt in een lopend terrorisme-onderzoek, is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag in België. Dat blijkt uit een rechtbankvonnis uit 2024. De verdachte was toen 16 jaar.

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De jongen gaf toen toe dat de kans groot was dat hij een aanslag had gepleegd als hij niet was opgepakt, schrijft de NOS. "Door ingrijpen van de Belgische en Nederlandse politie is de samenleving mogelijk veel leed bespaard gebleven", valt te lezen in de uitspraak. De inmiddels 19-jarige man is dinsdagnacht opgepakt door een arrestatieteam. Ook twee minderjarigen zijn opgepakt bij de invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Wapens op Telegram

Iets meer dan twee jaar geleden oordeelde de rechtbank dat de toen nog 16-jarige jongen zich schuldig heeft gemaakt aan het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hij werd ook schuldig bevonden aan deelname aan de terroristische organisatie IS. De voorbereidingen voor een mogelijke aanslag in België gingen ver. Zo werd er in een online groep gesproken over mogelijke doelwitten, wie wat zou doen en ook hoe de aanslag eruit moest zien. De verdachte had op Telegram ook geprobeerd wapens te kopen.

Voor dit alles veroordeelde de rechter hem tot 472 dagen jeugddetentie, waarvan 360 voorwaardelijk. Hij heeft alleen tijdens zijn voorarrest vastgezeten. Ook kreeg hij de maximale taakstraf van 200 uur en een proeftijd van twee jaar. Tijdens zijn proeftijd stond hij onder elektronisch toezicht. Dat betekent dat in de gaten werd gehouden waar hij naartoe ging. Zo mocht hij bijvoorbeeld geen stap zetten op de meeste Nederlandse vliegvelden en mocht hij ook het land niet uit. Bekijk hier beelden van de aanhouding van de 19-jarige man in Eindhoven:

'Iedereen buiten IS de vijand'

Meerdere deskundigen onderzochten twee jaar geleden waarom de verdachte dit soort plannen maakte. Uit het psychologische rapport blijkt dat hij geen psychische stoornis had. Deze deskundigen schatten de kans op terugvallen in als 'matig'. Andere onderzoekers zagen dat anders. Zij zeiden dat hij nog steeds extremistische gedachtes had en 'sterk zoekende' was. Dat maakte volgens hen de kans op recidive aanwezig. Uit gesprekken met de reclassering ontstond een tegenstrijdig beeld over de verdachte. Aan de ene kant zei hij in gesprekken afstand te willen doen van zijn gewelddadige ideologie. Ook valt in het verslag te lezen dat hij ambitieus was op school en graag zijn diploma wilde halen. Maar online bleek hij heel andere ideeën te hebben. Daar noemde hij iedereen buiten IS 'de vijand'. Deskundigen noemden de tegenstelling tussen wie hij on- en offline was zorgwekkend.