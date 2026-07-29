Auto in water gegooid en ABBA wint van Kapotte Kachels: dit heb je gemist

De onrust in Engelen duurt voort nadat er nu ook een gestolen auto in het water is gegooid en de Kapotte Kachels trekken aan het kortste eind in de rechtszaak tegen ABBA. Dit zijn de vijf verhalen die je deze woensdag gelezen moet hebben.

De auto die woensdagochtend in de Dieze bij Engelen werd gevonden, blijkt van bewoners die eerder een VluchtelingenWerk-poster ophingen. Na recente bekladdingen in de buurt haalden zij die weg, maar werd hun auto toch gestolen en in het water achtergelaten. De eigenaren hadden lang gespaard voor de auto en zouden er op vakantie mee gaan. De politie onderzoekt of er een link is met de eerdere bekladdingen en zoekt naar camerabeelden. Lees hier het hele verhaal:

Lees ook Auto te water in Engelen: eigenaar haalde poster VluchtelingenWerk net weg

De Eindhovense band Kapotte Kachels heeft de rechtszaak om hun ABBA-parodie 'Dikke Pens' verloren. De rechter oordeelde dat de belangen van Universal Music en ABBA zwaarder wegen, omdat de melodie direct herkenbaar is en een groot publiek bereikt. Het nummer mag nog wel live worden gespeeld, maar niet op Spotify. De band draait ook op voor de proceskosten van bijna 22.000 euro en gaat niet in hoger beroep.

Check het hier:

De verwarring op de Leenderweg in Eindhoven is compleet na het plaatsen van een nieuw verkeersbord. De gemeente probeerde eerder deze week de fout met verkeerde wegmarkeringen te herstellen, maar plaatste vervolgens een bord dat dezelfde fout bevestigt. Volgens het bord en de pijlen moet verkeer rechts invoegen, terwijl de linkerrijstrook de doorgaande rijstrook is. Het is alweer de zoveelste blunder tijdens de renovatie van de Leenderweg. Hier lees je het:

Lees ook Verwarring op Leenderweg compleet na wéér een nieuw en fout verkeersbord

De familie Van Haren uit Tilburg is op zoek naar Claire uit Breda, die hun zoon Thomas na een scooterongeluk op Lombok het leven redde. Thomas kreeg bij het ongeval een hersenbloeding en vijf botbreuken in zijn gezicht, maar Claire nam hem mee in haar taxi naar een kliniek en regelde alles. De familie sprak haar kort in de kliniek, maar raakte haar daarna kwijt. Nu Thomas hersteld is, willen ze haar graag bedanken voor haar levensreddende hulp. Lees het verhaal hier:

Lees ook Waar is Claire uit Breda? Familie zoekt reddende engel na ongeluk op Lombok

Tot slot nog dit: steeds meer mensen halen hun rijbewijs in een automaat, ook in Brabant. Toch kiezen vooral jongeren nog voor een schakelauto, niet omdat ze dat fijner vinden, maar omdat een handgeschakeld tweedehandsje flink goedkoper is. Rijscholen zien de vraag naar automaatlessen toenemen, maar de automaatcode op het rijbewijs vormt nog een drempel. De branche pleit voor versoepeling van de regels, wat de overstap zou kunnen versnellen. Je leest het hier: