Grondwater in bijna droogstaande beek gepompt om vis te redden

Waterschap Aa en Maas gaat grondwater oppompen om de Schijndelse Loop te vullen en zo de grote modderkruiper, een beschermde vis die daar leeft, te redden. Door de aanhoudende droogte staat de Schijndelse Loop zo goed als droog.

Waterschap Aa en Maas zegt dat de modderkruiper normaal gesproken lang kan overleven in een beek die bijna helemaal droog is, zolang de bodem nog vochtig is. De vis graaft zich in en haalt zuurstof uit ingeslikte lucht. Bovendien voorkomt een slijmlaag dat hij uitdroogt. Maar nu komt de vis toch in de knel, doordat het nauwelijks regent.

Het waterschap zegt daarom te willen voorkomen 'dat natte modder verandert in droge stof'. Het waterschap voegt eraan toe dat de pomp grondwater blijft oppompen zolang het nodig is.

Eerder deze maand pompte het waterschap ook al extra overlevingswater in verschillende beken om soorten als de beekprik, rivierdonderpad en de beekrombout te redden.