Voormalig Oranje-spits Vincent Janssen kiest voor avontuur in Amerika

Voormalig Oranje-international Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan in de Verenigde Staten. De 32-jarige aanvaller uit Heesch heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij Portland Timbers, dat uitkomt in de Major League Soccer (MLS). Janssen maakt de transfervrije overstap na vier jaar bij het Belgische Royal Antwerp FC.

De club uit de staat Oregon is blij met de komst van de ervaren spits. Technisch directeur Ned Grabavoy spreekt op de clubwebsite van een belangrijke versterking voor de selectie.

"We zijn blij dat we een speler met de kwaliteiten van Vincent kunnen toevoegen aan de selectie. Zijn ervaring en scorend vermogen zijn van grote waarde voor onze huidige groep en we verwachten dat hij een belangrijke rol binnen het team zal spelen", zegt Grabavoy.

Indrukwekkende carrière

Janssen, geboren in Heesch, begon zijn profcarrière bij Almere City. Zijn doorbraak beleefde hij bij AZ, waar hij zich met een sterk seizoen in de kijker speelde van buitenlandse clubs. Dat leverde hem in 2016 een transfer op naar het Engelse Tottenham Hotspur.

Na zijn periode in Londen speelde de Brabander achtereenvolgens voor het Turkse Fenerbahçe, het Mexicaanse Monterrey en Royal Antwerp FC. Met de Belgische topclub won hij onder meer de landstitel.

Janssen speelde 22 interlands voor Oranje en maakte daarin zeven doelpunten. De geboren Heeschenaar zette in 2023 een punt achter zijn interlandcarrière.