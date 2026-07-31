Vleermuis gezien? Dat kan kloppen: grote groepen vliegen nu veel rond

Heb je de afgelopen tijd vaker een vleermuis zien vliegen? Dat kan goed kloppen. Carli Visschers-van Mil van Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant vertelt hoe dat zit en wat je moet doen als je per ongeluk een vleermuis in huis hebt zitten.

De vrouwtjes krijgen hun jongen en voeden de jonge vleermuisjes samen op. "Als de ene moeder jaagt, past een ander vrouwtje bijvoorbeeld op haar jong. Een soort interne baby-oppas. Het zijn hele sociale dieren."

Het is nog heel even 'kraamkolonietijd' in vleermuisland. Dat zal veel mensen misschien niks zeggen, maar Carli Visschers-van Mil weet er alles van. "Die periode is van mei tot en met juli. Dan gaan zwangere vrouwtjes samen zitten in één groep. De mannetjes zijn dan even niet welkom."

Waarom zie je ze nu?

Vleermuizen vliegen het hele jaar door rond, maar nu leven ze dus tijdelijk in grote groepen. Vanwege die kraamtijd, omdat het paarseizoen eraan komt én omdat de jonge vleermuizen op onderzoek uitgaan. En daardoor is nu de kans groter dat je een vleermuis ziet.

De groepen waren dit jaar soms al erg vroeg uitgevlogen, zegt Visschers-van Mil. "We denken dat het komt door de hitte. Al weten we het nog niet zeker. Veel mensen vinden het met warmte ook niet fijn om dicht bij elkaar te zitten en dat is met vleermuizen precies zo."

In augustus begint het paarseizoen weer. Als je een goed gehoor hebt, dan kun je de mannetjes horen. Ze maken dan een soort knetterend, tikkend geluid, als een soort elektriciteitshek. De baby-vleermuisjes zijn er dan in de lente weer.

Wat te doen als je een vleermuis binnen hebt?

Niet iedereen is fan van vleermuizen, zeker als ze in de buurt komen of per ongeluk naar binnen komen. Maar dat is volgens Visschers-van Mil nergens voor nodig. "Als je er per ongeluk een binnen hebt, doe dan de ramen open en de lichten uit. Dan vliegen ze vanzelf naar buiten."

En dan is er nog de angst dat een vleermuis in je haar vliegt. "Dat is de meest hardnekkige mythe die ik hoor. Ze zijn alleen geïnteresseerd in insecten die om je heen vliegen, zoals muggen. Dat is de enige reden waarom ze in de buurt zouden kunnen komen."