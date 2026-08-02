Filip brengt sigarettendoosje van Britse soldaat terug naar 'huis' in Wales

Na grondig speurwerk wist Filip uit Westerhoven het zeker: het beschadigde sigarettendoosje dat hij in april met zijn metaaldetector vond, was van de Britse soldaat Stan Drew. Een paar maanden later is Filips missie voltooid: de vondst heeft hij persoonlijk overhandigd aan de dochter van de gesneuvelde soldaat.

Waar het eerst nog even de vraag is om welke soldaat het gaat, is dit na grondig speurwerk duidelijk geworden. Familie van de soldaat meldt zich bij Filip nadat een lokale heemkundekring in Wales over de vondst schrijft. Het doosje blijkt van Stan Drew uit Penarth te zijn, overleden in Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het zilveren doosje blijkt uitgereikt door een boksclub in Wales. Filip heeft vanaf dat moment één missie: zijn ontdekking terug naar 'huis' te brengen. "Ik moest dat gewoon doen", zegt hij.

Het bijzondere avontuur van Filip begint in april. Met zijn metaaldetector struint hij over een veld in de gemeente Bergeijk. Dat doet hij wel vaker. Af en toe vindt hij wat, een muntje of zoiets. Maar dit keer sloeg het apparaat aan op iets anders: een beschadigd sigarettendoosje van een Britse soldaat.

Het contact met de familie begint met brieven schrijven, waarin Filip zichzelf voorstelt en vertelt wat hij heeft gevonden. "Daarmee heb ik hun vertrouwen gewekt. Ik kreeg ook het een en ander te horen over het leven van Stan Drew", vertelt hij.

Soldaat Drew blijkt een dochter te hebben, de 82-jarige Diana. Al heeft Drew haar nooit kunnen zien. Toen zij werd geboren, was hij al gesneuveld. "Haar moeder is later hertrouwd en er werd amper over Stan Drew gesproken", krijgt Filip te horen.

Speciaal moment georganiseerd

Filip zijn doel is ineens in zicht: hij reist half juli samen met een vriend naar Wales om het sigarettendoosje persoonlijk af te geven. Bij de voormalige kazerne van het leger van Drew, waar nu een museum is, is een speciaal moment georganiseerd. Het is niet zomaar een plek, want vanaf daar vertrok de soldaat destijds om de oorlog in te gaan.

Na een paar maanden pencontact is de ontmoeting daar: Filip en de Britse familie omhelzen elkaar alsof ze elkaar al jaren kennen. Ook een afgevaardigde van het leger van Drew, iemand van The Royal Welsh Regimental Museum en de Britse omroep BBC waren erbij.

Even later pakt Filip het doosje uit zijn zak om aan Diane te geven, een bijzonder moment. "Ze pakte dat vast en zag de naam, de naam van zijn boksclub en het jaartal erop staan", blikt Filip terug. "Het was een heftig moment. Het was emotioneel."

Diana heeft gezegd Filip heel dankbaar te zijn dat hij zijn vondst naar Wales heeft gebracht. "Dat een stukje van haar vader is teruggekomen", zegt Filip. "Dat kun je niet in woorden zeggen. Blikken zeiden op dat moment genoeg."

Doosje mogelijk verloren

Filip vermoedt dat een kameraad uit het leger van Drew het beschadigde doosje heeft meegenomen, nadat hij gesneuveld is in Normandië. Het leger van Drew is tijdens de bevrijding door Bergeijk gekomen en mogelijk is diegene het doosje daar verloren, denkt Filip. "Maar je weet nooit precies hoe dat gegaan is."

Het sigarettendoosje heeft tijdelijk een plek gekregen in het museum dat bij de voormalige kazerne ligt. Zo heeft een soldaat uit de oorlog een gezicht gekregen. "Het is gedoneerd aan het museum, zodat het samen met het opmerkelijke verhaal tentoongesteld kan worden", schrijft The Royal Welsh Regimental Museum in een bericht op Facebook.

Filip kijkt terug op een bijzondere tijd en is ervan overtuigd voor de rest van zijn leven contacten te hebben in Wales. "Ik ben zeer voldaan en dankbaar dat ik dit gedaan heb. Dat ik mensen zo gelukkig heb kunnen maken."