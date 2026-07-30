Geen Mathieu in Roosendaal: ‘Zijn komst zou de Draai overschaduwen’

De organisatie van de Draai van de Kaai heeft een mogelijke komst van Mathieu van der Poel afgehouden. Volgens voorzitter Gijs de Bot was Van der Poel 'geneigd een uitzondering te maken' en maandag naar Roosendaal te komen. De organisatie heeft hierover vorige week 'contacten' gehad met hem. Maar volgens De Bot zou de komst van Van der Poel, die in geen enkel criterium na de Tour aan de start staat, dit jaar te vroeg zijn.

Mathieu van der Poel heeft als West-Brabander van kinds af aan een bijzondere band met de profronde in Roosendaal. Door teruglopende bezoekersaantallen dreigde het evenement vorig jaar nog te verdwijnen. Met een nieuwe invulling van de ronde maakt De Draai van de Kaai dit jaar een doorstart. Maar een mogelijke komst van Van der Poel past hier volgens Gijs de Bot niet in. Het evenement bevindt zich volgens hem in dit eerste jaar van de doorstart in een opbouwfase. "We moeten eerst maar eens kijken hoe het dit jaar gaat lopen", zegt hij. "Met een eventuele komst van Mathieu zou het hele evenement uit zijn verband worden getrokken en uiteraard alles om hem draaien." Hij vervolgt: "Dit zou nu al te grote verwachtingen scheppen die we in de toekomst misschien niet waar kunnen maken. Voor deze editie moeten we daarom nederig zijn.”

"Iedereen vindt het ontzettend knap dat we erin zijn geslaagd het iconisch criterium te redden."

Dankzij de nieuwe organisatie beleeft het criterium dus maandag 'gewoon' zijn 45e editie. “Ik was woensdag bij de Acht van Chaam en kreeg ontzettend veel positieve reacties uit de wielerwereld. Ze vinden het allemaal ontzettend knap dat we erin zijn geslaagd om het iconisch criterium in Roosendaal te redden”, zegt De Bot. Er is nu gekozen voor een compacter programma waarin de wielersport meer centraal staat. Een opvallende vernieuwing is het Rush Hour. In deze wedstrijdvorm vallen tijdens de koers steeds de renners af die als laatste finishen. Uiteindelijk blijft een kleine groep over die strijdt om de overwinning. Volgens de voorzitter zorgt dat voor meer spanning langs het parcours. “Voor criteriums is dit uniek. We willen ons hiermee onderscheiden in Nederland. We zijn benieuwd hoe het zal uitpakken in de koers. En hoe het publiek en de renners hier op gaan reageren. Ik kijk er in ieder geval naar uit.”

“Oud-Tourwinnaar Stephen Roche belde of hij er weer bij mocht zijn."