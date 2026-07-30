Stel mishandeld na 'grapje' in parkeergarage, cel- en taakstraffen geëist

Een discussie in een parkeergarage in Eindhoven tussen een Belgisch stel en een groep jongens uit Boxtel, Liempde en Son escaleert vier jaar geleden volledig. Binnen een paar minuten ontstaat een massale vechtpartij. Een paar minuten daarna volgt zelfs een tweede vechtpartij met een andere man. Het stel raakt zwaargewond. Tegen de vijf verdachten, nu 21 tot 27 jaar, werden donderdag taak- en celstraffen geëist in de rechtbank in Den Bosch.



Het begon als een grapje, volgens de mannen. Ze waren op 19 november 2022 uit geweest in Eindhoven en hadden veel gedronken. Toen ze met hun witte Peugeot voor de slagboom in parkeergarage Heuvelgalerie stonden, zouden de jongens achterin naar de BMW achter hen gebaard hebben dat de bestuurder moest toeteren. Dat deed het Belgische stel dat in de BMW zat. Maar dit viel bij de toen 19-jarige bestuurder van de witte Peugeot verkeerd. Hij had niet meegekregen dat zijn vrienden aan het gebaren waren en wist niet waarom er getoeterd werd. Deze bestuurder was al geïrriteerd, omdat hij zijn uitrijkaartje niet kon vinden. Toen hij de toeter hoorde, stapte hij uit om verhaal te halen. Op camerabeelden is te zien dat beide chauffeurs met elkaar discussiëren. De Belgische man haalt vervolgens als eerste uit en daarna gaat het snel mis. De bestuurders raken verwikkeld in een gevecht, waarop de dronken vrienden de Peugeot uit rennen om te helpen. Wie in dat gevecht precies wat heeft gedaan is onduidelijk. Niet alles is op camerabeelden te zien. En de verklaringen van de verschillende verdachten en slachtoffers wijken soms ook nog af van wat er wel op de beelden te zien is. Tweede vechtpartij

Wat wel duidelijk wordt, is dat de impact voor het Belgisch stel ontzettend groot is. De vrouw belandt tijdens het gevecht op de grond. Wanneer ze daar ligt schopt een van de verdachten haar hard in haar buik. Dit zorgt voor een klaplong, gebroken ribben en scheurtjes in haar milt en lever.

Van deze klap schrikken de jongens zelf ook: ze vertrekken, maar alsof het nog niet genoeg is belandt het stel een paar minuten later opnieuw in een vechtpartij. Een toen 23-jarige gespierde man komt de parkeergarage in rennen. Hij lijkt de Belgische vrouw een boks te willen geven, die negeert zij en vervolgens komt hij in een worsteling terecht met de Belgische man. Ook nu is het onduidelijk wie begint met vechten en waarom. De tengere vrouw probeert de twee uit elkaar te halen, maar dat lukt niet. De 23-jarige man haalt flink uit met zijn vuist en slaat daarbij beide slachtoffers een gebroken kaak. De man houdt hier ook een gebroken oogkas aan over. De vrouw ligt hierna een tijdje bewusteloos op de grond. Als ze weer bijkomt, ziet ze haar man gewurgd worden, verklaart ze. De verdachte zegt zich helemaal niks meer te herinneren van deze avond, omdat hij zo veel alcohol had gedronken. Wat zijn intenties waren, waarom hij rennend de garage in kwam en waarom hij gelijk op het stel af ging, kan hij dan ook niet uitleggen. De rechtbank noemt het vreemd dat het Belgische stel zo kort na elkaar per toeval in twee verschillende gevechten zou belanden. Maar op de vraag of de jongens uit de witte Peugeot de gespierde man misschien gevraagd hebben om naar het gevecht te komen, blijven alle verdachten volhouden dat ze elkaar ‘oprecht niet kennen’. Taak- en celstraffen

De fysieke en mentale schade is enorm voor de slachtoffers. Naast de botbreuken en het inwendig letsel, waar ze vier jaar later nog steeds last van hebben, leven ze beiden ook nog met veel angst en nachtmerries. "Hij heeft voor zijn leven gevreesd en zij is als levende boksbal gebruikt”, zeggen hun advocaten bijvoorbeeld. De officier van justitie eist vrijspraak voor de bestuurder van de witte Peugeot, omdat niet bewezen kan worden dat hij openlijk geweld heeft gepleegd. Tegen twee andere jongens uit die auto, toen 18 en 19 jaar, is een onvoorwaardelijke taakstraf van 140 uur geëist. Tegen de toen 18-jarige jongen die de vrouw hard in haar buik schopte, is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist. Hij was donderdag niet in de rechtbank aanwezig. Tegen de gespierde man van het tweede gevecht, eist justitie een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. De rechtbank doet op 14 september uitspraak. Ben je geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Luister dan ook naar onze podcast.