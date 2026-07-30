Gevonden dode man (42) in Dongen, politie gaat uit van 'noodlottig ongeval'

De overleden man die zaterdag in een sloot aan de Vierbundersweg in Dongen is gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat laat de politie donderdag weten. Het slachtoffer is een 42-jarige man uit Tilburg. "Hij is als bijrijder uit een rijdend busje geraakt", zegt de politie.

Zaterdag was de omgeving ruim afgezet voor onderzoek . Rechercheurs in witte pakken deden sporenonderzoek en de brandweer was ook aanwezig. Toen was het nog niet bekend waaraan de man was overleden.

Donderdag zegt de politie dat 'na uitgebreid onderzoek is gebleken dat er geen sprake was van een misdrijf, maar een noodlottig ongeval'. Er is niemand aangehouden.

Een woordvoerder van de politie kan verder niets zeggen over waarom het busje met de bestuurder niet meer bij de overleden man was en wat er precies is gebeurd.