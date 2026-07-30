Naar het stadhuis om af te koelen bij extreme hitte: hier kan het

De gemeente Eindhoven zet als eerste Brabantse gemeente een netwerk op van koele plekken waar je kan afkoelen tijdens extreme hitte. Zodra het KNMI code oranje afkondigt voor hitte, openen deze locaties de deuren. Inwoners kunnen hier gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. De eerste 'koele plek' is al bekend: het stadhuis. Dat is nu al beschikbaar om af te koelen.

Bij code oranje is volgens het KNMI sprake van gevaarlijk weer met een grote impact. Vooral ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen extra risico op gezondheidsklachten door de hitte. "Het is daarom belangrijk dat inwoners een plek hebben waar ze verkoeling kunnen vinden", zegt wethouder Rik Thijs (PRO). De gemeente Eindhoven werkt daarom aan een zogeheten koeltekaart en dat is de eerste van de provincie. In de raadsvergadering van begin deze maand, riep een ruime meerderheid de wethouder op om het voorbeeld van Amsterdam hierin te volgen. En een kaart te maken met daarop een netwerk van plekken in de stad waar inwoners gratis kunnen afkoelen als het thuis te heet is.