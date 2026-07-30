Naar het stadhuis om af te koelen bij extreme hitte: in Eindhoven kan het
De gemeente Eindhoven zet als eerste Brabantse gemeente een netwerk op van koele plekken waar je kan afkoelen tijdens extreme hitte. Zodra het KNMI code oranje afkondigt voor hitte, openen deze locaties de deuren. Inwoners kunnen hier gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. De eerste 'koele plek' is al bekend: het stadhuis. Dat is nu al beschikbaar om af te koelen.
Bij code oranje is volgens het KNMI sprake van gevaarlijk weer met een grote impact. Vooral ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen extra risico op gezondheidsklachten door de hitte. "Het is daarom belangrijk dat inwoners een plek hebben waar ze verkoeling kunnen vinden", zegt wethouder Rik Thijs (PRO).
De gemeente Eindhoven werkt daarom aan een zogeheten koeltekaart en dat is de eerste van de provincie. In de raadsvergadering van begin deze maand, riep een ruime meerderheid de wethouder op om het voorbeeld van Amsterdam hierin te volgen. En een kaart te maken met daarop een netwerk van plekken in de stad waar inwoners gratis kunnen afkoelen als het thuis te heet is.
'Geen luxe, maar basisvoorziening'
Het initiatief voor de koeltekaart komt van PRO, Partij voor de Dieren en D66 in Eindhoven. "Deze temperaturen zijn geen toeval, we gaan dat nog veel vaker meemaken", zei PRO-raadslid Lotte Meerhoff tijdens het indienen van haar voorstel. "De meest kwetsbare inwoners worden het hardst geraakt. Bescherming tegen hitte moet zo geen luxe zijn, maar een basisvoorziening voor elke Eindhovenaar worden."
Een eerste versie van de koeltekaart in Eindhoven moet volgens de wethouder in het tweede kwartaal van volgend jaar klaar zijn. Sommige partijen hadden liever gezien dat de kaart er deze zomer al was geweest, maar voor hen heeft de wethouder enige troost: het stadhuis is al beschikbaar als plek om af te koelen.
Aanmelden
Rik Thijs hoopt dat andere locaties snel het voorbeeld van de gemeente volgen. "Door de hittegolven van de afgelopen tijd zie je dat er allerlei initiatieven ontstaan, zoals in Amsterdam. Daar hebben ook commerciële bedrijven gezegd dat ze hun winkel letterlijk en figuurlijk openen om mensen wat koelte te brengen."
Locaties die zich willen aanmelden kunnen dat doen via de website van Eindhoven. Na de aanmelding neemt de gemeente contact op om de mogelijkheden te bespreken. Locaties kunnen zich zelfs nog voor deze zomer opgeven.
Eerste in Brabant
De koeltekaart bestaat dus al in Amsterdam. En ook Rotterdam, Utrecht en Dordrecht hebben iets vergelijkbaars. Eindhoven zou de eerste gemeente in Brabant zijn die zijn inwoners actief helpt om een verkoelende plek te vinden, als die thuis niet beschikbaar is.