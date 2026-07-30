Oplichters jatten spullen uit huis door babbeltruc in Bergen op Zoom

Bij een huis aan de Kastanjelaan in Bergen op Zoom is donderdagavond een woningoverval gemeld. Het bleek uiteindelijk om een babbeltruc te gaan. Niemand raakte gewond, maar er zouden wel spullen mee zijn genomen.

Het is niet duidelijk wat voor spullen er precies zijn gestolen en of er iemand is aangehouden.

De politie waarschuwt vaak voor oplichters die zich bijvoorbeeld voordoen als agent. Begin deze maand werd een man uit Tilburg nog van 2750 euro beroofd door deze truc.

Vorige maand probeerden oplichters een ouder echtpaar uit Loon op Zand te beroven door zich voor te doen als nepagenten. Daar trapte het stel niet in. Via hun zoon werd de echte politie ingeschakeld.