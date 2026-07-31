Levende duif als aas, honderden eenden en fazanten: grote vondst in Altena

De verdachte die woensdag werd aangehouden voor illegale jacht in Altena had daar een grote hoeveelheid munitie die niet goed was opgeslagen en verboden vangkooien staan. Zo werd een levende duif in een grote vangkooi gebruikt als lokaas voor roofvogels. Ook werden ruim tweehonderd wilde eenden en honderd fazanten in beslag genomen.

De overtredingen werden ontdekt tijdens een controle van boa's van SSiB samen met politiemedewerkers en gemeentelijke boa’s. De natuurhandhaver meldde donderdag wat er precies werd gevonden op het jachtterrein.

Natuurhandhaver Samen Sterk in Brabant (SSiB) meldde woensdag al dat de verdachte was aangehouden voor illegale jacht en overtredingen van regels rond flora en fauna, de Wet wapens en munitie, de Wet dieren- en milieuwetgeving.

Illegale duiven, eenden en fazanten

Zo werden er grote hoeveelheden afval, dieren en verboden vangkooien gevonden. Deze illegale vangkooien zijn in beslag genomen. En de duif die als lokaas in een kooi zat, is naar een veilige plek gebracht.

Dat is overigens niet het enige dier dat in beslag is genomen. Bijna tweehonderd wilde eenden en honderd fazanten en nog meer beschermde duiven zijn naar een opvanglocatie gebracht.

Voor het houden van deze dieren gelden regels, bijvoorbeeld dat altijd duidelijk moet zijn waar ze vandaan komen met een naadloos gesloten pootring. Het is daarnaast niet toegestaan om eieren of dieren uit de natuur te halen om deze voor de jacht te houden.

Munitie niet goed bewaard

Op het terrein werd ook een zeer grote hoeveelheid munitie gevonden die niet op de juiste manier was opgeslagen. Het bezit van munitie is niet per definitie verboden, maar de verdachte hield zich niet aan de strenge regels voor het bewaren ervan.

Daarnaast moet de munitie passen bij de vergunning die iemand ervoor heeft. Ondanks de overtredingen van de verdachte was er geen gevaar voor omwonenden.