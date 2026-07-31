Duizenden vrachtwagens reden over Merwedebrug maar kregen geen boete

8141 vrachtwagens en touringcars zijn sinds afgelopen weekend tot en met woensdag over de verzwakte Merwedebrug gereden, meldt Rijkswaterstaat. Daarvan had ongeveer tachtig procent een buitenlands kenteken.

De chauffeurs met een buitenlands kenteken konden door regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem dat Rijkswaterstaat op zaterdag en zondag heeft geïnstalleerd. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat tegenover Omroep Brabant weten dat er 'aanvullende maatregelen in voorbereiding zijn'. "Iedere vrachtwagen die passeert is er een te veel."

Sinds het weekend zijn er 567 processen-verbaal verstuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Dat meldde op donderdag dat er 96 boetes waren uitgedeeld. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat zullen alle processen-verbaal leiden tot een boete.

Merwedebrug piept en kraakt Rijkswaterstaat heeft op 18 juli een rijverbod afgegeven voor vrachtwagens en touringscars op de Merwedebrug. Uit onderzoek is gebleken dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder werd gedacht. Om de belasting op de brug te verminderen, mogen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton er niet meer overheen.

Geen boetes door Europese afspraken

Volgens het CJIB kunnen boetes voor de meeste buitenlandse vrachtwagens nog niet worden uitgedeeld, omdat de overtreding niet onder Europese afspraken over kentekenuitwisseling valt. Vanaf 1 september verandert dat voor vrachtwagens uit België, Duitsland en Zwitserland. Met die landen zijn aparte afspraken gemaakt. Buitenlandse chauffeurs die worden staande gehouden door politie of boa's kunnen nu al een boete krijgen. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat vertelde afgelopen week dat het aantal vrachtwagens dat over de Merwedebrug rijdt flink is afgenomen: