Alleen Nederlandse vrachtwagens beboet op de Merwedebrug: zo zit het
Chauffeurs van buitenlandse vrachtwagens die ondanks het verbod tóch over de Merwedebrug bij Sleeuwijk rijden, krijgen daar geen boete voor. Chauffeurs die met een vrachtwagen met een Nederlandse kenteken rijden, krijgen die wel. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland vindt dat 'moeilijk uit te leggen.'
Tot nu toe hebben 96 vrachtwagenchauffeurs een boete gekregen omdat ze over de Merwedebrug reden. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) maakte dat donderdag bekend. Dat zijn alleen Nederlandse chauffeurs: buitenlandse vrachtwagens krijgen geen boete. Dat komt door de huidige wetgeving.
De enige manier om op dit moment buitenlandse vrachtwagens te beboeten, is door een handhaver op de brug te zetten en de chauffeurs staande te houden. Dan kan de handhaver de chauffeur om de juiste gegevens vragen en de boete alsnog opsturen.
Boete kan niet worden opgestuurd
Maar waarom werkt een camera die het kenteken detecteert niet gewoon, zoals dat wel bij Nederlandse chauffeurs kan? Dat komt door Europese afspraken over het uitwisselen van kentekens, de Cross Border Enforcement-richtlijn (CBE).
Door die regels kunnen Europese landen onderling gegevens van kentekens opvragen, zodat ze boetes naar het juiste adres kunnen sturen. Maar die regels gelden alleen voor bepaalde verkeersovertredingen, zoals te hard of door rood rijden. Het verbod voor vrachtwagens op de Merwedebrug valt er bijvoorbeeld niet onder. Daardoor kunnen buitenlandse chauffeurs niet worden opgespoord.
En dat gaat voorlopig ook niet gebeuren, zegt een woordvoerder van de CJIB. "Pas volgend jaar worden er nieuwe overtredingen aan de CBE-richtlijnen toegevoegd. Waarschijnlijk gelden die vanaf 1 juli."
Met België, Duitsland en Zwitserland heeft Nederland aparte afspraken. Toch krijgen ook chauffeurs uit die landen nu nog niet automatisch een boete, maar pas vanaf 1 september. Volgens de woordvoerder moet er 'intern nog iets gebeuren' voordat dat het boetesysteem daarvoor rond is.
'Dit is lastig uit te leggen'
Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland vindt de situatie moeilijk en zegt dat de handhaving voor iedereen gelijk zou moeten zijn. "Het is lastig uit te leggen aan Nederlandse vervoerders dat zij een boete krijgen, terwijl buitenlandse voertuigen momenteel niet op dezelfde manier kunnen worden beboet", zegt een woordvoerder.
Omroep Brabant was maandag op de Merwedebrug en zag dat vooral buitenlandse kentekens nog de fout in leken te gaan. Volgens brancheorganisaties kwam dat omdat chauffeurs uit het buitenland de omleiding- en verbodsborden niet zouden begrijpen. Rijkswaterstaat had daarom extra borden neergezet, ook in het Engels.
Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.