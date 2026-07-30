Alleen Nederlandse vrachtwagens beboet op de Merwedebrug: zo zit het

Chauffeurs van buitenlandse vrachtwagens die ondanks het verbod tóch over de Merwedebrug bij Sleeuwijk rijden, krijgen daar geen boete voor. Chauffeurs die met een vrachtwagen met een Nederlandse kenteken rijden, krijgen die wel. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland vindt dat 'moeilijk uit te leggen.'

Tot nu toe hebben 96 vrachtwagenchauffeurs een boete gekregen omdat ze over de Merwedebrug reden. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) maakte dat donderdag bekend. Dat zijn alleen Nederlandse chauffeurs: buitenlandse vrachtwagens krijgen geen boete. Dat komt door de huidige wetgeving. De enige manier om op dit moment buitenlandse vrachtwagens te beboeten, is door een handhaver op de brug te zetten en de chauffeurs staande te houden. Dan kan de handhaver de chauffeur om de juiste gegevens vragen en de boete alsnog opsturen. Boete kan niet worden opgestuurd

Maar waarom werkt een camera die het kenteken detecteert niet gewoon, zoals dat wel bij Nederlandse chauffeurs kan? Dat komt door Europese afspraken over het uitwisselen van kentekens, de Cross Border Enforcement-richtlijn (CBE).