Vooral buitenlandse chauffeurs negeren verbod vrachtverkeer op Merwedebrug

Er rijden sinds dit weekend veel minder vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug nu daar speciale camera's zijn geïnstalleerd. Daarmee kan Rijkswaterstaat het verbod op vrachtverkeer over de verzwakte brug nu echt handhaven. "Het is fors afgenomen", zegt een woordvoerder. Maar precieze aantallen heeft hij nog niet. Vooral buitenlandse chauffeurs rijden nog over de brug.

Ambtenaren zijn maandag begonnen met de handhaving van het verbod. "Boven iedere rijbaan hangt een camera en ieder kenteken van een vrachtwagen of touringcar die er onterecht overheen gaat, fotograferen we." 'Zoveel mogelijk bekeuren'

Bekeuringen zijn maandag aan het begin van de middag nog niet uitgeschreven. "De doelstelling is om zoveel mogelijk gefotografeerde vrachtwagens en touringcars een boete te sturen." Al hangt dit wel af van de hoeveelheid. "We hebben maar een beperkt aantal mensen beschikbaar die bekeuringen mag uitschrijven. Als er heel veel voertuigen gefotografeerd zijn, zetten we meer mensen in", legt Jörgen van der Meer van Rijkswaterstaat uit.

Een van de kentekencamera's op de Merwedebrug (foto: Omroep Brabant).

Hij kan niet ontkennen dat er, ondanks de forse afname, nog altijd veel vrachtverkeer over de Merwedebrug gaat. "We hopen dat dit de komende periode nog minder wordt."

Op een normale werkdag gaan er 100.000 voertuigen over de brug. 18.000 daarvan zijn vrachtwagens. Een verslaggever van Omroep Brabant ziet dat er, zeker in vergelijking met vorige week, heel veel minder vrachtwagens en touringcars over de brug gaan. Buitenlandse chauffeurs

De overtreders lijken vaak een buitenlands kenteken te hebben omdat die chauffeurs volgens brancheorganisaties de omleiding- en verbodsborden niet zouden begrijpen. "Dat signaal hebben wij ook gekregen. Daarom hebben we extra borden neergezet, ook in het Engels", zegt Van der Meer. "Tegelijkertijd zijn de borden universeel, dus iedere chauffeur zou het moeten begrijpen." Om toch zoveel mogelijk buitenlandse chauffeurs goed in te lichten over het verbod, zijn er flyers gemaakt. Daarop staat in meerdere talen uitgelegd wat er aan de hand is en hoe omgereden moet worden. De flyers worden via de brancheorganisatie verspreid op plekken waar veel buitenlandse chauffeurs komen. Stukjes uit brug

Rijkswaterstaat doet nog extra onderzoek naar hoe stevig de Merwedebrug echt is, en de manier waarop dat gebeurt is opmerkelijk. "We halen monsters uit de brug om erachter te komen welke maatregelen we moeten nemen om de verbinding eventueel te versterken of ontlasten", legt Van der Meer uit. Maar het zijn geen kleine stukjes die onderzocht worden.

Problemen op de Merwedebrug De Merwedebrug is onderdeel van de A27. Vorige week zaterdag besloot Rijkswaterstaat dat de brug dichtging voor al het vrachtverkeer en voor touringcars. Lijnbussen mogen de brug nog wel gebruiken vanwege de bereikbaarheid van de regio. De stalen boogconstructie is op verschillende plekken niet sterk genoeg om zware voertuigen te dragen. Daardoor kan de veiligheid van de brug net na Sleeuwijk niet langer worden gegarandeerd.