Verbod Merwedebrug onduidelijk voor buitenlandse chauffeurs: 'Niet te doen'

Ondanks de afsluiting rijden nog altijd vrachtwagens de Merwedebrug op. Volgens chauffeurs zijn de waarschuwingsborden onduidelijk, vooral voor buitenlandse collega's. Rijkswaterstaat belooft verbetering. Vanaf dit weekend worden ook boetes uitgedeeld.

"De tekstkar is slecht te lezen. Vlak voor de brug kom je twee keer borden tegen", schrijft een chauffeur op sociale media. "Als je het weet, kun je erop anticiperen. Als buitenlander is dit bijna niet te doen."

Ook al staat er op borden dat de Merwedebrug is afgesloten, dan is dat volgens critici niet altijd duidelijk genoeg. "Welke buitenlander weet nou waar de Merwedebrug is?", vragen chauffeurs zich af.

Blind de Tomtom achterna

Nog een probleem is dat veel navigatiesystemen voor truckers je gewoon over de brug sturen. "Voorlopig wordt de route op de meeste trucknavigatiesystemen nog steeds weergegeven. Wat doen de meeste buitenlandse chauffeurs? Juist ja, die doen wat de TomTom zegt", schrijft een chauffeur op sociale media.

Rijkswaterstaat begrijpt de klachten van chauffeurs. "We herkennen de signalen en daarom blijven we de communicatie langs de weg verbeteren." Daarbij wordt volgens een woordvoerder ook gekeken naar "meertalige communicatie".