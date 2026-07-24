Verbod Merwedebrug onduidelijk voor buitenlandse chauffeurs: 'Niet te doen'
Ondanks de afsluiting rijden nog altijd vrachtwagens de Merwedebrug op. Volgens chauffeurs zijn de waarschuwingsborden onduidelijk, vooral voor buitenlandse collega's. Rijkswaterstaat belooft verbetering. Vanaf dit weekend worden ook boetes uitgedeeld.
"De tekstkar is slecht te lezen. Vlak voor de brug kom je twee keer borden tegen", schrijft een chauffeur op sociale media. "Als je het weet, kun je erop anticiperen. Als buitenlander is dit bijna niet te doen."
Ook al staat er op borden dat de Merwedebrug is afgesloten, dan is dat volgens critici niet altijd duidelijk genoeg. "Welke buitenlander weet nou waar de Merwedebrug is?", vragen chauffeurs zich af.
Blind de Tomtom achterna
Nog een probleem is dat veel navigatiesystemen voor truckers je gewoon over de brug sturen. "Voorlopig wordt de route op de meeste trucknavigatiesystemen nog steeds weergegeven. Wat doen de meeste buitenlandse chauffeurs? Juist ja, die doen wat de TomTom zegt", schrijft een chauffeur op sociale media.
Rijkswaterstaat begrijpt de klachten van chauffeurs. "We herkennen de signalen en daarom blijven we de communicatie langs de weg verbeteren." Daarbij wordt volgens een woordvoerder ook gekeken naar "meertalige communicatie".
Ook navigatiesystemen kunnen een oplossing bieden. "We zijn al geruime tijd in overleg met leveranciers van navigatiesystemen om ervoor te zorgen dat de gewijzigde situatie zo snel mogelijk wordt verwerkt."
De tekstkarren waren vooral een snelle en tijdelijke oplossing. "Die worden de komende periode vervangen door vaste omleidingsborden. Daarbij plaatsen we op sommige locaties ook extra borden om de omleiding nog duidelijker aan te geven."
Handhaven met camera
Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod. Speciale camera's daarvoor worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou dit pas maandag gebeuren.
Sinds afgelopen zaterdag geldt een verbod voor vrachtverkeer, nadat een controle had uitgewezen dat de stalen boogconstructie is verzwakt. Extra onderzoek naar de staat van de brug is nog bezig.
Volgens hoogleraar Bouwkunde en Civiele Techniek Rob Nijsse van de TU Delft bestaat er een een serieus risico als zware vrachtwagens over de verouderde brug blijven rijden.
Eerder problemen
Tien jaar geleden waren er ook al grote problemen met de Merwedebrug. Op dit moment wordt gebouwd aan een nieuwe brug. Die zal naar verwachting in 2031 worden geopend.
Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.