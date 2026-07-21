Bouwdeskundige waarschuwt over Merwedebrug: 'Dan kan die zomaar instorten'
De Merwedebrug is niet voor niets gesloten voor vrachtverkeer. Volgens hoogleraar Bouwkunde en Civiele Technieken Rob Nijsse van de TU Delft bestaat er een serieus risico als zware vrachtwagens over de verouderde brug blijven rijden.
Sinds zaterdag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug tussen Sleeuwijk en Gorinchem rijden. Rijkswaterstaat nam die maatregel nadat uit onderzoek bleek dat delen van de stalen constructie minder sterk zijn dan eerder gedacht. Ook tien jaar geleden werd de brug al tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer.
Bruggen raken op leeftijd
Volgens hoogleraar Nijsse staat de Merwedebrug niet op zichzelf. "Eigenlijk alle bruggen die zijn gebouwd in de jaren vijftig, zestig en zeventig naderen nu het einde van hun levensduur."
Dat komt onder meer door slijtage en roest, maar volgens de hoogleraar is er nog een belangrijker probleem. "Het vrachtverkeer dat eroverheen dendert. Opeens zit er veertig ton op en tien seconden later is het weer verdwenen. Dus die brug gaat steeds op en neer."
Scheurtjes groeien door
Door dat voortdurende gewicht komt er steeds opnieuw spanning op het staal. "We weten al heel lang dat staal daar slecht tegen kan. Na tientallen jaren kunnen daardoor scheurtjes ontstaan die langzaam groter worden. Als dat lang genoeg doorgaat, en dan praat ik over vijftig, zestig jaar, dan groeien ze uit tot een hele grote scheur. En dan kan de brug zomaar instorten."
Volgens Nijsse is dat ook bij de Merwedebrug het risico. Op de vraag of dat een direct gevaar is, antwoordt hij stellig: "Ja. Dat is een heel reëel gevaar."
De scheurtjes worden opgespoord met speciale meetapparatuur, zoals röntgenstraling en ultrasoon onderzoek. Ook tien jaar geleden werden bij een controle al scheuren ontdekt. "Toen hebben ze de brug gesloten en gerepareerd op de plekken waar ze die scheurtjes hadden gevonden. Maar nu, tien jaar later, komen ze erachter dat op andere plekken nog steeds scheurtjes doorgroeien."
Waarom niet helemaal dicht?
De veiligste oplossing zou volgens Nijsse zijn om de brug volledig af te sluiten. "Dan weet je ook honderd procent zeker dat er niks kan gebeuren." Maar hij begrijpt ook dat dat enorme gevolgen zou hebben voor de economie. Daarom is gekozen voor een verbod op vrachtverkeer.
Over de vrachtwagens die ondanks het verbod toch nog over de brug rijden, is hij kritisch. "Dat zijn eigenlijk halve criminelen." Volgens hem helpt iedere vrachtwagen die wegblijft om de belasting op de brug te verminderen.
Te laat ingegrepen
Volgens Nijsse had er al jaren geleden meer moeten gebeuren aan de Merwedebrug. Ook vindt hij dat in Nederland te vaak wordt gekozen voor tijdelijke oplossingen. "We moeten niet bouwen voor vijftig of zestig jaar, maar voor duizend jaar."
Hij wijst daarbij op Romeinse bruggen en aquaducten die na bijna tweeduizend jaar nog altijd overeind staan. Dat kost meer geld, maar zou voorkomen dat dezelfde problemen steeds terugkomen.
Wat er met de Merwedebrug gaat gebeuren, durft ook hij niet te voorspellen. "We werken met waarschijnlijkheden. Het kan zijn dat de Merwedebrug morgen instort, zelfs zonder vrachtverkeer erop. Maar het kan ook zo zijn dat het pas over tien jaar gebeurt."
En juist dat maakt de situatie volgens hem zo ingewikkeld. "Daar kunnen we als ingenieurs helaas geen sluitend antwoord op geven."
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