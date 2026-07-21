Bouwdeskundige waarschuwt over Merwedebrug: 'Dan kan die zomaar instorten'

De Merwedebrug is niet voor niets gesloten voor vrachtverkeer. Volgens hoogleraar Bouwkunde en Civiele Technieken Rob Nijsse van de TU Delft bestaat er een serieus risico als zware vrachtwagens over de verouderde brug blijven rijden.

Sinds zaterdag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug tussen Sleeuwijk en Gorinchem rijden. Rijkswaterstaat nam die maatregel nadat uit onderzoek bleek dat delen van de stalen constructie minder sterk zijn dan eerder gedacht. Ook tien jaar geleden werd de brug al tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer.

Bruggen raken op leeftijd

Volgens hoogleraar Nijsse staat de Merwedebrug niet op zichzelf. "Eigenlijk alle bruggen die zijn gebouwd in de jaren vijftig, zestig en zeventig naderen nu het einde van hun levensduur."

Dat komt onder meer door slijtage en roest, maar volgens de hoogleraar is er nog een belangrijker probleem. "Het vrachtverkeer dat eroverheen dendert. Opeens zit er veertig ton op en tien seconden later is het weer verdwenen. Dus die brug gaat steeds op en neer."

Scheurtjes groeien door

Door dat voortdurende gewicht komt er steeds opnieuw spanning op het staal. "We weten al heel lang dat staal daar slecht tegen kan. Na tientallen jaren kunnen daardoor scheurtjes ontstaan die langzaam groter worden. Als dat lang genoeg doorgaat, en dan praat ik over vijftig, zestig jaar, dan groeien ze uit tot een hele grote scheur. En dan kan de brug zomaar instorten."

Volgens Nijsse is dat ook bij de Merwedebrug het risico. Op de vraag of dat een direct gevaar is, antwoordt hij stellig: "Ja. Dat is een heel reëel gevaar."