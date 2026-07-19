Merwedebrug naar verwachting tot einde zomer afgesloten voor vrachtverkeer

Rijkswaterstaat verwacht dat vrachtverkeer tot het einde van de zomer niet over de Merwedebrug kan. Na de ontdekking dat de stalen boogconstructie niet sterk genoeg is, doet de wegenbeheerder aanvullend onderzoek. Dat onderzoek duurt waarschijnlijk nog een aantal weken. Tot die tijd blijven de gevolgen groot voor de transportsector.

Politieagenten zijn zichtbaar aanwezig op de brug en kunnen vrachtverkeer die zich niet aan de afsluiting houden beboeten. Over de hoogte van de boetes en andere vormen van handhaving is Rijkswaterstaat nog in gesprek met de politie en het Openbaar Ministerie.

Lijnbussen en hulpdiensten vallen niet onder het verbod voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat wil touringbussen vragen om ook 'rekening te houden met de afsluiting', maar officieel vallen deze bussen niet onder vrachtverkeer.

Rijkswaterstaat maakte zaterdagmiddag bekend er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug tussen onze provincie en Gorinchem mogen rijden. De beperking geldt voor voertuigen boven de 3,5 ton. Auto's en ander verkeer kunnen nog wel gewoon over de brug blijven rijden.

Aanvullend onderzoek

De boogconstructie van de brug is op meerdere plekken minder sterk dan gedacht, zo bleek na onderzoek. Na de ontdekking doet de wegenbeheerder aanvullend onderzoek naar het staal van de brug en hoe dit impact heeft op de constructie.

Dat onderzoek kan volgens een woordvoerder nog een aantal weken in beslag nemen. De verwachting is volgens haar dan ook dat de afsluiting voor vrachtverkeer tot het einde van de zomer van kracht blijft.

"Als we eerder al maatregelen kunnen nemen, zal dat gedaan worden", vult ze aan. De impact van de afsluiting voor de transportsector is groot. Vrachtverkeer wordt omgeleid via de A15, A16 en A59 of via de A15, A2 en A59. Het vervoer van gevaarlijke stoffen maakt gebruik van de A2.

Hoge kosten voor transportbedrijven

Dat geldt ook voor de vrachtwagens van Henk Adriaanse van Transportbedrijf Adriaanse in Raamsdonksveer. Zijn chauffeurs zullen nu moeten omrijden en daarmee duren veel ritten bijna twee keer zo lang. "Voor een rit naar Amsterdam zijn we minimaal 45 minuten langer onderweg, enkele richting", vertelde hij zondagochtend.

Hij verwacht dat de kosten daarmee flink zullen oplopen voor zijn bedrijf. "Het gros van de kosten die wij maken zijn personeelskosten", legt Adriaanse uit. Oftewel: de chauffeurs die betaald moeten worden. Hoe langer een chauffeur moet rijden, hoe hoger de kosten. "Met die nieuwe vrachtwagenheffing zijn onze kosten al gestegen. Het sluiten van de brug zorgt voor langere reistijd en dat maakt het nog duurder voor ons. Dit gaat ons geld kosten."

De Merwedebrug bij Gorinchem is een belangrijke schakel in de A27. De brug loopt van Gorinchem (Zuid-Holland) over de rivier de Boven-Merwede naar Sleeuwijk. De brug is van oktober 2016 tot december 2016 ook al dicht geweest voor vrachtverkeer, omdat er kleine haarscheurtjes waren gevonden in de stalen draagbalken van de brug.