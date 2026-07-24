Vrachtwagens die over Merwedebrug rijden vanaf zaterdag bekeurd

Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Sleeuwijk. Camera's die het mogelijk maken overtreders te identificeren, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou de handhaving pas op maandag van start gaan.

Sinds zaterdag 18 juli geldt een verbod voor vrachtverkeer , nadat een controle had uitgewezen dat de stalen boogconstructie is verzwakt. Aanvullend onderzoek naar de staat van de brug loopt nog. "Op basis van de resultaten wordt bepaald of er, en zo ja welke vervolgstappen nodig zijn", schrijft Rijkswaterstaat in een persbericht.

Brug is verzwakt Rijkswaterstaat wil 'zoveel mogelijk voorkomen dat er vrachtwagens over de brug gaan, juist omdat de brug zo zwaar belast wordt', zegt een woordvoerder. Een webcam van Rijkswaterstaat liet vrijdagmiddag zien dat er nog steeds vrachtwagens over de brug reden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt de eerste camera geïnstalleerd in de zuidelijke rijrichting. De nacht erna volgt een camera in de noordelijke richting. Vrachtwagens en touringcars die daarna nog over de brug rijden, krijgen een boete van 500 euro. De handhaving start een week nadat Rijkswaterstaat aankondigde dat vrachtverkeer niet meer was toegestaan op de Merwedebrug.

Volgens hoogleraar Bouwkunde en Civiele Techniek Rob Nijsse van de TU Delft bestaat er een serieus risico als zware vrachtwagens over de verouderde brug blijven rijden. "Eigenlijk alle bruggen die zijn gebouwd in de jaren vijftig, zestig en zeventig naderen nu het einde van hun levensduur."

Waarom de brug kwetsbaar is

Dat komt onder meer door slijtage en roest, maar volgens de hoogleraar is er nog een belangrijker probleem. "Het vrachtverkeer dat eroverheen dendert. Opeens zit er veertig ton op en tien seconden later is het weer verdwenen. Dus die brug gaat steeds op en neer. Na tientallen jaren kunnen daardoor scheurtjes ontstaan die langzaam groter worden."

Het lijkt erop dat Rijkswaterstaat samen met alle betrokken instanties een stapje extra heeft gezet om de handhaving van het verbod zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Omroep Brabant telde dinsdag in drie kwartier tijd 206 vrachtwagens die over de Merwedebrug reden. Rijkswaterstaat noemt dat 'vreselijk', omdat het om de veiligheid gaat.

Verbod werd massaal genegeerd

Toch zei Rijkswaterstaat afgelopen woensdag nog dat eerst het 'bordenplan' en het 'verkeersplan' helemaal op orde moesten zijn. Ook was overleg nodig met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en justitie. "Dit was nodig om te kunnen handhaven", zei de woordvoerder toen. "We kunnen niet zomaar even een camera kopen in de winkel op de hoek."

Nu blijkt dat de camera's en de installatie daarvan toch vrij snel geregeld konden worden, en dat ook de daadwerkelijke handhaving nagenoeg direct wordt gestart. Weginspecteurs gaan de beelden uitlezen en boetes van 500 euro uitschrijven aan vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren.

Eerder al problemen met de brug

Tien jaar geleden werd de Merwedebrug ook al afgesloten vanwege scheurtjes op belangrijke verbindingen. Nu zijn er scheurtjes ontdekt in de bogen van de constructie. Op dit moment wordt gebouwd aan een nieuwe westelijke Merwedebrug. Die zal naar verwachting in 2031 worden geopend.

Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.