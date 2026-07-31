Landelijke ov-staking begin september voor 'fatsoenlijk sociaal vangnet'

Medewerkers in het openbaar vervoer leggen woensdag 9 september heel de dag het werk neer. Dat heeft vakbond FNV aangekondigd. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland gaat dan heel de dag plat, volgens de vakbond.

Vakbonden als FNV willen al langer dat het kabinet de plannen rond sociale zekerheid volledig schrapt. Het gaat om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA.

Zowel werknemers van NS, ProRail, stads- en streekvervoerders als DB Cargo gaan 9 september 24 uur lang staken, verklaart de FNV. "Wij realiseren ons dat een 24-uursstaking hinder veroorzaakt. Dat vinden wij oprecht vervelend. Maar de gevolgen van het afbreken van onze sociale zekerheid zijn voor iedereen veel groter en duren veel langer", zegt FNV-bestuurder Edwin Kuiper.

Bestaanszekerheid

Door de plannen wordt 'de bestaanszekerheid van miljoenen werkenden en hun gezinnen aangetast', voegt FNV-bestuurder Henri Janssen daaraan toe. "En in feite dus ook van onze reizigers. Want iedere werkende kan te maken krijgen met ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. Dan moet je kunnen rekenen op een fatsoenlijk sociaal vangnet."

Voorzitter Hans Spekman van de grootste vakbond van Nederland zei eerder deze maand al dat de FNV in de eerste twee weken van

september gaat actievoeren. Daarbij werd ook al een grote

spoorstaking aangekondigd, er werd toen nog geen exacte datum

genoemd.

Meer acties in verschillende sectoren

FNV kondigt ook aan dat er actie gevoerd zal worden in onder meer de havens, afvalverwerking, schoonmaak en metaalindustrie. De geplande data hiervoor worden later bekendgemaakt, stelt de vakbond. In juni was er al een landelijke staking in het openbaar vervoer, maar die bleef beperkt tot een ochtend.

NS kan de gevolgen van de aangekondigde staking nog niet inschatten. Vakbond FNV heeft de 24-uursstaking namelijk nog niet officieel bij de spoorvervoerder aangemeld, wat wel nodig is om de impact te kunnen bepalen. Het kan nog even duren voordat die aanmelding binnen is, meldt een woordvoerster van NS.