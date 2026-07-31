Vuurwerkverbod gaat in op 1 augustus: 'Einde oefening, dat doet zeer'

1 augustus is niet alleen zwarte zaterdag voor vakantiegangers op weg naar het zuiden, voor Nederlandse vuurwerkhandelaren gaat zaterdag het landelijk vuurwerkverbod voor consumenten in. Komende jaarwisseling mag er geen vuurwerk meer worden verkocht.

"Morgen gaat het officieel in, maar wij hebben zwarte zaterdag al gehad", verzucht Bart Pronk van de Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk (SVNC). Daarmee doelt hij op de wet voor een vuurwerkverbod die in 2025 werd aangenomen. Dit jaar dus geen lange rijen voor de winkels op de laatste drie dagen van het jaar. "We zijn ons als branche nog aan het beraden over welke stappen we kunnen nemen." Goed ziet de toekomst er niet uit. Slechts 50 van de 850 Nederlandse vuurwerkwinkels zullen komende jaarwisseling de deuren nog openen, zegt Pronk. Vuurwerk mocht alleen op de laatste drie dagen van het jaar worden verkocht. Vanaf zaterdag mag alleen nog F1-vuurwerk, ook wel kindervuurwerk, worden verkocht. Dit mag het hele jaar door over de toonbank gaan. Voor veel ondernemers is de vuurwerkverkoop in het winterseizoen een welkome neveninkomst. Ze hebben een fietsenwinkel, kermisattractie, feestwinkel of tuincentrum als hoofdinkomen.

"Een hele bedrijfstak wordt in het putje geschrobd."

"Het is einde oefening en dat doet zeer", zegt Maurice van Hommel die sinds 1994 vuurwerk verkoopt in zijn winkels in Boxtel en Tilburg. "In Tilburg verkopen we ook nog feestkleding, maar de zaak in Boxtel is geheel gericht op de vuurwerkverkoop, ik zou niet weten wat ik daar mee moet."

Vuurwerkondernemers worden door de overheid gecompenseerd voor het verbod op de verkoop van vuurwerk, maar met de compensatie kunnen de meeste winkeliers de kosten net wel of net niet dekken. Er is 100 miljoen euro gereserveerd, maar daarvan gaat het overgrote deel naar importeurs en niet naar de winkeliers. "Onder aan de streep blijft er niks over als ik de kosten van het demonteren van de bunker en winkel aftrek van de compensatie." "Een hele bedrijfstak wordt in het putje geschrobd", zegt van Hommel. "Ga maar eens iets zoeken wat vuurwerk kan vervangen, ik kan moeilijk tegen mensen zeggen dat ze meer feestneuzen moeten komen kopen."

"Half Nederland weet niet wat het te wachten staat."