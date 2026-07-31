Ria stak uit wanhoop huis in brand, justitie eist celstraf en tbs met dwang

Het leven werd Ria V. (64) uit Eindhoven vorig jaar te veel. Ze slikte tweehonderd slaappillen en ging naar bed. Omdat ze bang was dat ze het alsnog zou overleven, stak ze ook de zolder van haar rijtjeswoning in brand. Daarmee bracht ze ook haar buren in gevaar. Volgens het Openbaar Ministerie een vooropgezet plan. Daarom eiste ze vrijdag een jaar celstraf en tbs met dwangverpleging.

Er was al lang sprake van overlast en ruzie in de Johannesburgstraat in Eindhoven, bleek vrijdag tijdens de zitting in de rechtbank in Den Bosch. Soms veroorzaakt door Ria, soms door andere buurtbewoners. Ria moest uiteindelijk haar huurhuis verlaten. Op die bewuste dag in oktober 2025 werd het water bij haar in huis afgesloten en knapte er iets bij haar. Omdat Ria bang was dat de tweehonderd pillen hun werk niet zouden doen, wilde ze ook nog voor rook in haar huis zorgen. Met een jerrycan goot ze benzine over haar vloerbedekking. Die stak ze in brand. De brandweer vond Ria bewusteloos in haar woning. Ze werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen verspreidde de rook zich naar de buren. Zij moesten hun huis verlaten en konden 24 uur later pas weer terug. Wel of geen vooropgezet plan

Ria zegt te beseffen dat ze een grote fout heeft gemaakt, maar het was volgens haar niet de bedoeling om het hele huis in brand te steken en andere mensen in gevaar te brengen. Ze wilde alleen rook, geen brand. “Ik dacht niet na over de gevolgen. Ik was toen absoluut niet helder.”

Volgens Ria was het geen vooropgezet plan. Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over. Bijvoorbeeld omdat Ria de jerrycan al eerder had aangeschaft en omdat ze haar achterdeur open had laten staan, zodat haar kat kon ontsnappen. “Dat deed ik omdat ik die pillen in ging nemen, anders zou mijn kat vastzitten in huis zonder eten en drinken.” Daarnaast had Ria een dag eerder aan iemand gevraagd of diegene voorgoed op haar hond zou willen passen. Ook zou ze volgens verschillende buren hebben gezegd dat ze zichzelf iets aan wilde doen en de boel in de fik zou steken. Dat klopt volgens Ria niet.

Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Verschillende meningen

Volgens deskundigen heeft Ria last van waanbeelden en psychoses. Ze is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. Ria zou al jarenlang met verschillende mensen problemen hebben gehad, zoals eerdere buurtbewoners en werkgevers. Zo is ze al vaker uit haar huis gezet. Daarbij stond ze vrijdag ook terecht voor het bedreigen van buren met een vuurwapen, wat later een pepperspraypistool bleek te zijn. Ria is het zelf oneens met het oordeel van de deskundigen. Ze wil dan ook absoluut geen tbs met dwangverpleging. Toch vindt het OM dat wel nodig, omdat ze zelf niet inziet dat ze problemen heeft en het dus ook niet nodig vindt om daar hulp bij te krijgen. Het OM eist ook een gevangenisstraf van een jaar. Volgens Ria’s advocaat kan de bedreiging met het vuurwapen niet worden bewezen, omdat de verklaringen van de buren niet kloppen met camerabeelden. Ook ziet hij de brandstichting niet als geweld, maar als een wanhoopsdaad. Volgens hem is het Ria duidelijk dat het nooit meer mag gebeuren. De advocaat vindt het oordeel van deskundigen over Ria’s mentale gezondheid te negatief en eenzijdig. Hij pleit dan ook voor tbs met voorwaarden en een gevangenisstraf die gelijk staat aan de tijd die ze nu al in voorlopige hechtenis heeft gezeten. De rechtbank doet op 14 augustus uitspraak.

113

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via en 113.nl.

Foto: Persbureau Heitink