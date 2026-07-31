Bredaas bedrijf wil nu ook met hogesnelheidslijn naar Parijs

De nieuwe Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hogesnelheidslijn van Amsterdam naar Parijs. Vanaf december rijdt GoVolta met normale treinen naar de Franse hoofdstad, maar vanaf december 2028 wil men dat ook via de hogesnelheidslijn (hsl) gaan doen.

De eerste trein van GoVolta tussen Amsterdam en Parijs moet nog gaan rijden, maar de nieuwe speler op het spoor toont zich ambitieus. De vervoerder begon dit jaar met een rit per dag naar Berlijn. De route naar Parijs wordt vanaf december dagelijks een keer gereden via het klassieke spoor, zo maakte het in Breda gevestigde bedrijf in mei bekend.

Nu wil GoVolta zich dus ook gaan richten op het hogesnelheidstraject. "We zien ruimte bij de doelgroep die wat meer wil betalen", verklaart medeoprichter Hessel Winkelman. Een rit met de hsl is bijna drie uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs.

Goedkoopste treinreis naar Parijs

Voor 19 euro stap je op 14 december in Amsterdam op de eerste rit van GoVolta. Iets meer dan zeven uur later stap je uit in Parijs op Gare du Nord. Wat een ticket met de hogesnelheidslijn in 2028 moet gaan kosten, is nog niet bekend.