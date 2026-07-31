Bredaas bedrijf wil nu ook met hogesnelheidslijn naar Parijs
De nieuwe Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hogesnelheidslijn van Amsterdam naar Parijs. Vanaf december rijdt GoVolta met normale treinen naar de Franse hoofdstad, maar vanaf december 2028 wil men dat ook via de hogesnelheidslijn (hsl) gaan doen.
De eerste trein van GoVolta tussen Amsterdam en Parijs moet nog gaan rijden, maar de nieuwe speler op het spoor toont zich ambitieus. De vervoerder begon dit jaar met een rit per dag naar Berlijn. De route naar Parijs wordt vanaf december dagelijks een keer gereden via het klassieke spoor, zo maakte het in Breda gevestigde bedrijf in mei bekend.
Nu wil GoVolta zich dus ook gaan richten op het hogesnelheidstraject. "We zien ruimte bij de doelgroep die wat meer wil betalen", verklaart medeoprichter Hessel Winkelman. Een rit met de hsl is bijna drie uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs.
Goedkoopste treinreis naar Parijs
Voor 19 euro stap je op 14 december in Amsterdam op de eerste rit van GoVolta. Iets meer dan zeven uur later stap je uit in Parijs op Gare du Nord. Wat een ticket met de hogesnelheidslijn in 2028 moet gaan kosten, is nog niet bekend.
Met de Eurostar betaal je op 14 december van dit jaar 45 euro om vanuit Amsterdam naar Parijs te reizen. Dan ben je wel een stuk sneller. De Eurostar doet er 3 uur en 25 minuten over.
GoVolta meldde eerder ook al uitbreidingsplannen naar Basel, München en Kopenhagen. In de nieuwe plannen komen daar routes van Den Haag naar Straatsburg en Keulen bij.
Meer treinverbindingen
De Bredase onderneming heeft de plannen kenbaar gemaakt aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Andere partijen, bijvoorbeeld de NS, kunnen nog bezwaar maken tegen de plannen. Als dit gebeurt, kan de ACM besluiten een onderzoek in te stellen.
Eurostar rijdt ongeveer tien keer per dag van Amsterdam naar Parijs. GoVolta wil dat vanaf eind 2028 drie keer gaan doen op het hogesnelheids-traject en stopt in Rotterdam, Antwerpen en Brussel-Zuid.
Arriva kwam eerder al met plannen voor een verbinding naar Parijs, die begin 2028 zou moeten gaan rijden. Dat gaat niet om een hsl-traject. "We sluiten niet uit dat we in de toekomst hiervoor nog plannen ontwikkelen", voegt een woordvoerster wel toe.