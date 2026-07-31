Man en vrouw onder invloed van drugs buiten bewustzijn op fietspad gevonden

Een man (39) en vrouw (34) uit Rucphen zijn donderdagnacht onder invloed van harddrugs op een fietspad aan de Grauwe Polder in Etten-Leur gevonden. "Beide personen bleken onder invloed van GHB en flakka, waardoor zij volledig 'van het padje' waren", schrijft de politie op Instagram.

De politie kreeg een melding dat twee mensen 'levenloos' op het fietspad zouden liggen. "Daar aangekomen vonden wij inderdaad twee personen languit liggend op het fietspad. Om de man en vrouw heen lagen twee fietsen en een hoop andere bezittingen."

Bij de vrouw werd ook een busje pepperspray gevonden. "Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt vanwege het veroorzaken van gevaar en hinder op de weg. Tegen de vrouw vanwege het bij zich hebben van de pepperspray", zegt de politie. "De twee zijn weggestuurd van de plek waar zij lagen."

Flakka-probleem

De stimulerende designerdrug flakka veroorzaakt al langere tijd problemen. De politie heeft de handen vol aan de gebruikers. omdat ze er agressief, verward en onvoorspelbaar van worden. Het flakka-probleem speelt vooral in het westen van onze provincie.