Mauro Júnior blijft PSV trouw: 'Aanvoerder is iets om trots op te zijn'

Mauro Júnior blijft nog minimaal een seizoen bij PSV. Dat heeft de nieuwe aanvoerder van de Eindhovenaren vrijdag laten weten op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, zondag, tegen AZ.

“Het is een eer om de aanvoerder van dit team te zijn. Ik blijf minimaal nog een seizoen hier", zei Júnior tussen neus en lippen door op de persconferentie. Toen een oplettende journalist hem er daarna nogmaals naar vroeg kwam de bevestiging. “Ja, ik blijf."

Eerder deze zomer verschenen er berichten dat Mauro Júnior op de radar van Fenerbahçe zou staan. "Ik had inderdaad wat andere opties", vertelt de Braziliaanse speler. "Maar om aanvoerder te zijn, is iets om trots op te zijn.”

Al sinds 2017 bij PSV

Mauro Júnior speelt als sinds 2017 bij PSV en ontwikkelde zich tot een niet te missen kracht in de selectie van Peter Bosz. "Mauro is voor ons een hele belangrijke speler. Op het veld, maar ook met zijn mond. Hij levert ook op iedere positie waar we hem neerzetten", zegt de coach. Door de blessure van Jerdy Schouten koos Bosz voor de Braziliaan als nieuwe aanvoerder.

Toch duurde het voor de coach lang voordat het hoge woord eruit was bij Mauro. "We hadden het er op de heenweg al over dat hij het mocht gaan zeggen, maar hij deed er toch nog best lang over."

Mauro Júnior won tot dusver vier keer de landstitel, twee keer de KNVB Beker en vier keer de Johan Cruijff Schaal met PSV. Zondag kan hij van de laatstgenoemde de vijfde pakken. Dan moet PSV wel in eigen huis winnen van AZ. Aftrap om 18.00 uur.