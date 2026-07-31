Terrorismeverdachte (19) uit Eindhoven blijft langer vastzitten

De 19-jarige terrorismeverdachte uit Eindhoven die dinsdagnacht is aangehouden blijft twee weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam vrijdag. Ook twee andere terrorismeverdachten blijven langer vastzitten. Het drietal is vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

De verdachten, jongens en mannen van 16 tot 19 jaar oud, werden bij nachtelijke invallen in Eindhoven , Rotterdam en Alkmaar aangehouden. De 19-jarige Eindhovenaar werd opgepakt nadat een zwaarbewapende eenheid van de politie de deur van een huis aan de Jan van Eyckgracht heeft opgeblazen.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de drie van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, naar aanleiding van informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Er is 'geen concreet doelwit of moment voor een aanslag in beeld gekomen', schrijft het OM.

Twee van de verdachten zijn eerder in Nederland veroordeeld voor terrorismefeiten. Bij de derde verdachte waren ook eerder verdenkingen van terrorismefeiten.