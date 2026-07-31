ZLTO lijnrecht tegenover provincie om plannen gedwongen stop kippenboeren

De provincie gaat veel verder dan moet met het voornemen om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken, vindt boerenbelangenorganisatie ZLTO. In een verklaring komt de vereniging met een heel andere juridische blik op de uitspraak van de rechter. Waar de provincie geen andere mogelijkheid ziet dan om de bedrijven stil te leggen, vindt de ZLTO dat er veel meer ruimte is.

Kern van het geschil tussen de provincie en de ZLTO is de interpretatie van de uitspraak die de rechter eerder deed. Die stelde dat de provincie de bedrijven niet meer dan 85 procent van hun stikstofrechten mag ontnemen, met de voorwaarde dat de resterende 15 procent niet wordt gebruikt voor het houden van vee. Verder dan dit zou de provincie niet mogen gaan. Het provinciebestuur zegt maximaal van die ruimte gebruik te moeten maken, schreef ze eerder deze week. Alleen zo kan ze aan de opdracht van de rechter om de natuur te beschermen voldoen, is het verweer. De ZLTO vindt juist dat de provincie helemaal niet zo ver hoeft te gaan en dat minder ingrijpende oplossingen mogelijk zijn. 'Ernstige tekortkoming'

De boerenbelangengroep verwijt de provincie hoe is omgegaan met de pluimveeboeren. Ze verwijst daarmee naar de gebrekkige communicatie van de provincie naar de ondernemers, een fout die de provincie zelf erkent. "Dat is niet slechts 'een ongelukkige communicatiefout'. Dat is een ernstige tekortkoming in een dossier dat voor ondernemers en hun gezinnen van existentiële betekenis is", schrijft de ZLTO. Ook zouden Gedeputeerde Staten (het provinciebestuur) de plannen die de boeren zelf maakten om hun stikstofuitstoot terug te dringen 'terzijde schuiven', vindt de ZLTO. "De provincie probeert nu de handen in onschuld te wassen, terwijl deze ondernemers bereid zijn geweest om actief mee te werken aan oplossingen."