Nederlandse chauffeurs de klos bij handhaving Merwedebrug: 'Diep triest'

Duizenden vrachtwagens reden de afgelopen dagen ondanks het rijverbod toch over de Merwedebrug. Transportondernemer Leo Swijnenburg noemt dat 'oneerlijke concurrentie'. Chauffeurs met een Nederlands kenteken krijgen wel een boete en chauffeurs met een buitenlands kenteken niet. "Er is een uitspraak 'eigen volk eerst', maar dat is in Nederland een beetje andersom als je het zo bekijkt."

Leo is eigenaar van JSB Swijnenburg Transport Werkendam. Hij vindt het niet eerlijk dat de ene chauffeur wel een boete krijgt en de ander niet. "Wij betalen ook nog wegenbelasting en tol en wij mogen niet over de brug. En buitenlanders betalen geen belasting en zij mogen wel over de brug."

"Zo lang je hier als buitenlandse chauffeur geen bekeuring krijgt, waar zou je je als chauffeur dan druk om maken?"

De ondernemer noemt het zelfs 'diep triest'. "Ik word er gewoon bedroefd van. Er wordt niks aan gedaan. En dat voor een land waar we zoveel belasting betalen en alles proberen voor elkaar te hebben. Het kost ons 5000 euro per dag extra, bovenop de tol die we al betalen." Ook Rijkswaterstaat (RWS) is niet blij met de manier waarop het nu gaat. Zij zijn bezig met aanvullende maatregelen. Wat die maatregelen zijn? Dat willen ze nog niet zeggen, maar er moet wel iets gebeuren.

Rijverbod omdat Merwedebrug piept en kraakt Rijkswaterstaat heeft op 18 juli een rijverbod afgegeven voor vrachtwagens en touringscars op de Merwedebrug. Uit onderzoek is gebleken dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder werd gedacht. Om de belasting op de brug te verminderen, mogen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton er niet meer overheen.