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LIVE 112-nieuws | Brand bij schuurtje in Breda, buurtbewoners ontdekten vuur | Automobilist vast na dollemansrit: 'Wonder dat niemand gewond is geraakt'
Vandaag om 06:33
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:33
Brand bij schuurtje in Breda, buurtbewoners ontdekten vuur
In een schuurtje aan de Balfortstraat in Breda brak vrijdagnacht brand uit. Het vuur ontstond aan de buitenkant. Buurtbewoners ontdekten dit en alarmeerden direct de hulpdiensten.
06:01
Automobilist vast na dollemansrit: 'Wonder dat niemand gewond is geraakt'
Agenten van de politie Den Bosch hebben vrijdagnacht na een achtervolging een automobilist aangehouden. Om de bestuurder te stoppen werden tien eenheden ingezet.
05:53
Gezochte man aangehouden, reed zonder rijbewijs en onder invloed
Een man is donderdagnacht aangehouden in Bergen op Zoom. Hij werd gezocht vanwege meerdere misdrijven. Dat maakte de politie vrijdagavond bekend.
05:41
Brand verwoest geparkeerde auto in Helmond
Op een parkeerplaats bij appartementen aan het Oude Huys in Helmond is een geparkeerde auto in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond halfdrie ontdekt.
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