Restaurant Paradijs tijdelijk gered door kok: 'Hij kent alle sausjes'

Sommige klanten hadden tranen in hun ogen toen de familie Cheng bekendmaakte na vijftig jaar te stoppen met hun populaire Chinese restaurant Paradijs in Uden. Ze kunnen nu toch nog een jaar genieten van de King Do en de Gon-Bao. De kok neemt het restaurover als afhaalrestaurant. "Hij kent alle sausjes."

Slopen voor nieuwbouw De familie heeft geen opvolgers en er deed zich een kans voor om het gebouw te verkopen. Het pand van Paradijs wordt vermoedelijk na de zomer van 2027 gesloopt voor nieuwbouw.

Het was 26 juli voor de allerlaatste keer mogelijk om bij het restaurant aan de Prior van Milstraat te gaan eten. Stoppen met hun geliefde zaak doet de familie Cheng met pijn in het hart.

Eerder gaf eigenaar Mang Cheng aan te onderzoeken of het restaurant nog een jaar open kon blijven als afhaalrestaurant. Fong Zhou, de kok van het Paradijs, had wel interesse.

Inmiddels is de kogel door de kerk of beter gezegd door het restaurant: vanaf 1 september gaat de kok samen met zijn vrouw en de hele keukenstaf door op de manier zoals velen het restaurant kennen. “Alleen zijn wij dan niet meer het gezicht van het restaurant", zegt Cheng tegen DTV Nieuws.

'Kent alle sausjes'

De familie heeft er alle vertrouwen in dat het onder leiding van Zhou goedkomt. “Hij heeft 25 jaar voor mij gewerkt. Hij kent alle sausjes, echt alles”, aldus Cheng. Zhou blijft ook doorgaan met het bekende spaarsystemen en cadeaubonnen blijven inwisselbaar.

De familie Cheng blijft nog tot 1 september betrokken om Zhou goed in het zadel te helpen. Om die reden is het afhaalgedeelte ook komende periode open. “We proberen de boel zo goed mogelijk over te laten lopen.”

Het is nog onduidelijk of het afhaalrestaurant ook in de toekomst door blijft gaan. Dat hangt ervan af of Zhou door wil gaan en of hij op een andere locatie verder kan.