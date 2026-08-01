Veel discussie over boete plastic inzamelzak: 'Dit noem ik muggenzifterij!'

De boete die de 70-jarige Paul de Krom uit Helmond kreeg, houdt de gemoederen bezig. Waar sommigen de boete voor het te vroeg buiten zetten van een plastic inzamelzak 'overdreven' en 'muggenzifterij' vinden, zijn er anderen die het juist goed vinden dat er een grens wordt getrokken. Al is er in de verschillende Brabantse gemeenten meer dan een halve dag verschil in wat officieel is toegestaan.

In Veldhoven zijn ze het strengst. Daar mag je de plastic inzamelzak pas om half acht op de dag dat hij opgehaald wordt aan de lantaarnpaal hangen. Een paar kilometer verderop, in Deurne, mag dat al de avond voor het ophalen, vanaf 18.00 uur. Elke gemeente heeft eigen regels voor wanneer de zakken buiten mogen staan en ze gaan er ook niet allemaal even streng mee om. In grote steden als Breda (vanaf 21.00 uur), Tilburg (vanaf 20.00 uur) en Eindhoven (vanaf 6.00 uur op de ophaaldag) krijg je meestal eerst een waarschuwing en krijg je pas een bekeuring bij herhaalde overtredingen. Paul de Krom uit Helmond kreeg tot zijn verbazing al meteen een boete van 119 euro in de bus.

"Ik wist niet eens dat het pas om tien uur mocht, waarom niet vanaf 18.00 uur dat is tenminste een schappelijke tijd."

Lindsey uit Helmond vindt het wel goed dat er meteen bekeurd wordt. "De lantaarnpaal staat recht voor mijn deur, daar hangen heel vaak zakken aan, ook op dagen dat de ophaaldienst niet langskomt. Bovendien stoppen mensen ook allerlei andere rotzooi in die plastic inzamelzakken", vertelt ze.

Ook Ellen uit Heesch vindt handhaven prima. "Hier in de omgeving worden dagelijks zakken opgehangen. Met alle gevolgen van dien, zoals ratten en katten die de zakken kapottrekken. En de stank. En het negatieve straatbeeld. Ik zou het prima vinden als het de avond ervoor vanaf 18.00 uur mag worden opgehangen om zo de ouderen tegemoet te komen", reageert Ellen. Stefan uit Helmond hangt zijn zak meestal om acht uur 's avonds op. "Rond die tijd ga ik altijd mijn hond uitlaten. Ik wist niet eens dat het pas om tien uur mocht. Waarom niet vanaf 18.00 uur? Dat is tenminste een schappelijke tijd."

"Laat ze eens iets nuttigs doen! Dit noem ik muggenzifterij!!"