Na 2 nachten met 'ernstige geweldsincidenten' zet Breda camera op bedrijf

Breda zorgt de komende drie maanden voor cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. Aanleiding zijn twee 'ernstige incidenten' bij een bedrijfspand op nummer 26, meldt de gemeente.

"Donderdagnacht vonden er kort achter elkaar twee geweldsincidenten met materiële schade plaats", schrijft de gemeente Breda in een persbericht. "In de daaropvolgende nacht vonden er weer kort achter elkaar twee geweldsincidenten, waaronder een brand, plaats."

Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag en van vrijdag op zaterdag. Volgens de gemeente ging het in beide nachten twee keer flink mis.

Niemand gewond geraakt

Om wat voor incidenten het gaat, is niet duidelijk. De politie wil er 'in belang van het onderzoek' niets over kwijt. Een woordvoerder kan wel melden dat er niemand gewond is geraakt.

Ook over de schade kan de woordvoerder weinig zeggen, alleen dat er 'onder andere materiële schade aan panden is.'

'Incidenten waren zeer ernstig'

Locoburgemeester Arjen van Drunen heeft na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) besloten om een camera in de buurt van het pand neer te zetten. "De incidenten van de afgelopen dagen zijn zeer ernstig en kunnen grote impact hebben op de omgeving", zegt hij.

"De veiligheid van inwoners en ondernemers staat voorop. Met het cameratoezicht willen we bijdragen aan de handhaving van de openbare orde en de veiligheid in de buurt vergroten."

Camera blijft drie maanden

De camera blijft in principe drie maanden staan. De politie doet onderzoek. De gemeente en politie vragen inwoners om alert te zijn en verdachte situaties meteen te melden.