Crash in Eerde: vier twintigers gewond, auto's al eerder samen gezien

De auto die zaterdagavond crashte op de Eerdsebaan bij Eerde werd eerder op de avond al gezien met de Audi die op de plaats van het ongeluk stond toen de hulpdiensten aankwamen. Of er sprake was van een straatrace, zoals buurtbewoners suggereren, kan de politie zondagochtend nog niet bevestigen.

Het ongeluk gebeurde rond tien uur zaterdagavond. In de gecrashte auto zaten vier mensen. Een van hen, een 22-jarige vrouw uit Tilburg, raakte zwaargewond. De vrouw moest door de brandweer uit de auto geknipt worden.

Langs de weg stond een Audi met de alarmlichten aan. Of daar mensen in zaten of bij in de buurt stonden, is niet duidelijk. Zowel de gecrashte auto als de Audi zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

Zwaargewonde twintigers

Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere ambulances, de brandweer, de politie en een traumaheli naar de plaats van de crash. Alle slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Naast de zwaargewonde vrouw gaat het om nog een 22-jarige vrouw uit Tilburg, een 28-jarige man uit Uden en een 24-jarige man uit Tilburg. Die laatste was de bestuurder van de gecrashte auto.

De trauma-arts reed met een van de ambulances mee naar het ziekenhuis.