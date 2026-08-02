Is de Johan Cruijff Schaal een serieuze prijs? 'Alleen als PSV wint'

Het is de eerste te winnen prijs van het Nederlandse voetbalseizoen: de Johan Cruijff Schaal. PSV speelt zondag om 18.00 uur als kampioen tegen bekerwinnaar AZ in het eigen Philips Stadion in de strijd om die schaal. Maar mag je dit een serieuze prijs noemen?

Ook Peter Bosz kreeg deze vraag vrijdag op het persmoment gesteld. "Ik neem het zeker serieus. Het is maar één wedstrijd, maar je moet wel iets gepresteerd hebben om hier te komen." Bosz hecht minder waarde aan deze prijs dan aan een kampioenschap of een bekerwinst, "Maar een prijs is een prijs." Zondagavond staan Paul Wanner, Sergiño Dest, Ricardo Pepi en Ivan Perisic in ieder geval niet in de basis. Zij keerden deze week terug van vakantie en zijn volgens de coach nog niet fit genoeg om te starten.

Bij de fans in Eindhoven leeft de eerst mogelijke prijs van het seizoen nog niet echt. "Als we 'm winnen wel." Dan moet PSV wel eerst afrekenen met AZ. "En als we verliezen, of niet mee hadden gedaan, dan was het geen serieuze prijs", lacht een supporter. Een andere supporter is wat positiever. "Je moet ergens het seizoen beginnen. Het is een mooie prijs om het succesjaar van PSV af te trappen." Er zijn zelfs PSV'ers die er niks om geven. "Mickey Mouse-prijs. Stelt niks voor. Ik denk zelfs dat AZ gaat winnen", zegt een supporter met een PSV-shirt aan. "Maar we worden wel weer kampioen." Vrijdagavond gaven de vrouwen van PSV al het goede voorbeeld door FC Twente met 3-0 te verslaan in de Supercup. Ook zij werden het afgelopen seizoen kampioen en wonnen de Supercup voor het eerst. Dit is de vrouwelijke variant van de Johan Cruijff Schaal.