Buurtbewoner zag auto's voor de crash in Eerde: 'Ze waren aan het scheuren'

De Eerdsebaan in Eerde, waar zaterdagavond een ernstig ongeluk gebeurde, wordt volgens omwonenden vaker gebruikt als racebaan. Vier twintigers raakten gewond bij de crash. Een van hen, een 22-jarige vrouw uit Tilburg, raakte zwaargewond. De politie kon zondag nog niet bevestigen dat het ongeluk het gevolg was van een straatrace, maar volgens omwonenden gebeurt het vaker.

De vier twintigers zaten allemaal in één auto. Op de plaats van het ongeluk werd ook een Audi gevonden. Die stond met de knipperlichten aan. Of daar mensen in zaten of bij in de buurt stonden, is niet duidelijk. Zowel de gecrashte auto als de Audi zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Jeroen Leenders zag zaterdagavond de auto's vlak voor het ongeluk voorbij komen. “Ik woon er een halve kilometer vandaan en was een poort aan het maken in onze wei, die is vlak bij de Eerdsebaan. Ik zag twee auto’s met een noodgang voorbij komen en dacht: ‘Dat gaat wel heel lomp.’ Ze waren echt met z’n tweeën aan het scheuren en het racen. Iets later hoorde ik piepende banden en een klap."

"Ze waren echt met z'n tweeën aan het scheuren en het racen"

“Er wordt hier wel vaker heel hard gereden”, vertelt Jan van Berkel, die op een paar honderd meter van de plaats van het ongeluk woont. Volgens hem lijkt de Eerdsebaan voor sommige automobilisten ‘net een soort testbaan’.

Zaterdagavond ging het er volgens Jan, die op het moment van de crash in de tuin zat, ‘heel hard op’. Het zou volgens hem gaan om ‘auto’s zonder uitlaat’. “Ze reden misschien wel 160 kilometer per uur”, zegt Jan, en Jeroen beaamt dat. “Voor het ongeluk waren er ook al andere motors en auto’s die met veel kabaal over de Eerdsebaan kwamen”, vertelt hij. “Vannacht na het ongeluk hoorde ik opnieuw een straatrace”, reageert buurtbewoner Dineke Broos. “De auto’s gingen razendsnel met veel motorgeluid. Gelukkig hoorden we die keer geen knal.”

De gecrashte auto kwam tussen de bomen terecht (foto: Jan Peels).

“Niet lang na het ongeluk hoorde ik opnieuw meerdere auto’s met veel lawaai en op hoge snelheid hier in de buurt racen.”

Ook een bezoeker van een nabijgelegen camping weet zeker dat er door de auto’s geracet is. “Niet lang na het ongeluk hoorde ik opnieuw meerdere auto’s met veel lawaai en op hoge snelheid hier in de buurt racen.” Op de weg bij de plaats van het ongeluk zijn zondag sporen op het asfalt te zien. Voordat de auto aan de rechterkant van de weg de bomen raakte, is hij eerst vanuit de linkerberm slippend de twee rijstroken over gegaan en tegen wat struiken en bomen tot stilstand gekomen. Tussen de afgebroken stammen en takken lagen zondag nog brokstukken van de auto. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een straatrace aan de crash voorafging.