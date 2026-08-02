Met nieuw spotje neemt VluchtelingenWerk afstand van vernielingen Engelen

"Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel." Zo begint het nieuwe reclamespotje van VluchtelingenWerk dat sinds deze week op de radio te horen is. Het spotje is een directe reactie op de intimidatie en bekladdingen in Engelen van afgelopen week, vertelt een woordvoerder.

"Het nieuwe spotje zoomt in op wat samenleving voor ons betekent", licht een woordvoerder desgevraagd toe. Met het spotje neemt VluchtelingenWerk duidelijk afstand van de reeks bekladdingen en intimidatie in Engelen. "Het is ook om duidelijk te maken wat die posters nou eigenlijk betekenen", legt een woordvoerder uit.

De posters die in Engelen beklad zijn, bestaan uit twee handen die samen een hartje vormen. "Alleen met een loep kun je lezen dat het van VluchtelingenWerk Nederland is. Dat is een bewuste keuze. Het moet een oproep zijn om met elkaar te praten", legt de woordvoerder uit.

Nadruk op dialoog

"De nadruk komt op de dialoog te liggen. Een SamenLeven poster staat niet gelijk aan een pro-AZC-poster. Je laat er alleen mee zien dat je openstaat voor het gesprek", voegt de woordvoerder daar nog aan toe. Na de bekladdingen en intimidatie in Engelen zijn er veel meer van deze posters besteld, liet VluchtelingenWerk eerder deze week weten.

Het nieuwe reclamespotje moet volgens de woordvoerder nogmaals de nadruk op de betekenis van de poster leggen. "Met die poster zeg je niet: zet hier maar een AZC neer. Je zegt ermee dat je met elkaar in gesprek wil over wat het beste is om samen te leven." Het spotje is tot aanstaande vrijdag te horen in de STER-reclameblokken op de radio.