Actie tegen kap van eeuwenoude esdoorn langs de Maas bij Ravenstein
Hij staat er al minstens tweehonderd jaar: een esdoorn aan de Maasdijk in Ravenstein. Maar zijn dagen lijken geteld. De boom moet wijken voor plannen om de dijk te verzwaren, te voorzien van een kademuur en de aanleg van een wandelboulevard. En daar is niet iedereen blij mee.
De stichting Beschermd Stadsgezicht Ravenstein wil de kap van de esdoorn en andere bomen tegenhouden. Olga Rikken, voorzitter van de stichting, staat bij de boom en heeft het meetlint bij de hand. Samen met een medebestuurslid meet ze de boomdikte nog eens op. "Eens even kijken. Hij is 3,44 meter."
Het is niet duidelijk hoe oud de boom precies is, maar Olga heeft al wat historisch onderzoek gedaan. Zij komt uit op tussen de 200 en 230 jaar. “Zo’n monumentale boom moet je laten staan", vindt ze.
Bij de stichting begrijpen ze ook wel dat de dijken verzwaard moeten worden. “We wonen vlak achter de dijk en willen ook geen natte voeten. Maar die werkzaamheden zouden met respect voor het huidige historische landschap moeten gebeuren.”
"Het is geschiedvervalsing."
Dat respect ontbreekt volgens Rikken nu. “Zo moet er volgens de plannen een eigentijdse kademuur komen, maar dat is geschiedvervalsing. Er is hier nooit een kademuur geweest.”
De plannen gaan niet alleen ten koste van de esdoorn: ook een rij linden van negentig jaar oud zal moeten wijken. En Rikken vreest voor het leven van meer bomen. “De damwanden worden zo dicht bij de bomen geplaatst dat ze de wortels zullen vernielen."
De Stichting wil dat de damwanden wat verder van de bomen vandaan komen te staan. Dan hoeft de esdoorn niet weg. "Ik weet niet precies hoe oud een esdoorn kan worden, maar ik wil dat hij tijd om te leven krijgt en zelf mag kiezen wanneer hij vertrekt.”
De Ravensteinse stichting krijgt intussen bijval uit de politiek. De SP in Oss heeft vragen aan burgemeester en wethouders gesteld over de voorgenomen kap van de boom.