Actie tegen kap van eeuwenoude esdoorn langs de Maas bij Ravenstein

Hij staat er al minstens tweehonderd jaar: een esdoorn aan de Maasdijk in Ravenstein. Maar zijn dagen lijken geteld. De boom moet wijken voor plannen om de dijk te verzwaren, te voorzien van een kademuur en de aanleg van een wandelboulevard. En daar is niet iedereen blij mee.

De stichting Beschermd Stadsgezicht Ravenstein wil de kap van de esdoorn en andere bomen tegenhouden. Olga Rikken, voorzitter van de stichting, staat bij de boom en heeft het meetlint bij de hand. Samen met een medebestuurslid meet ze de boomdikte nog eens op. "Eens even kijken. Hij is 3,44 meter." Het is niet duidelijk hoe oud de boom precies is, maar Olga heeft al wat historisch onderzoek gedaan. Zij komt uit op tussen de 200 en 230 jaar. “Zo’n monumentale boom moet je laten staan", vindt ze.

Bij de stichting begrijpen ze ook wel dat de dijken verzwaard moeten worden. “We wonen vlak achter de dijk en willen ook geen natte voeten. Maar die werkzaamheden zouden met respect voor het huidige historische landschap moeten gebeuren.”

"Het is geschiedvervalsing."