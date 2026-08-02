Naakte man met wapen en verslaafd aan kleren kopen: dit gebeurde deze week

Van een naakte man met een vuurwapen in Sint Willebrord tot Eline die jarenlang met een koopverslaving kampte: dit gebeurde deze week.

Voor de één is het het einde van een nachtmerrie als een auto total loss wordt verklaard, maar voor René de Laat begint het dan pas. Op zijn sloperij in Udenhout worden elke maand zo’n 150 auto’s gestript, gesloopt en platgeslagen. Hij ziet van alles voorbijkomen: van waardevolle onderdelen tot auto’s vol bloed. Lees hier verder.

Een naakte man die onder invloed met een vuurwapen door Sint Willebrord liep, hield de gemoederen vorig jaar flink bezig in het dorp. Zelf kan hij het zich niet herinneren, vertelde hij woensdag in de rechtbank in Breda. “Ik schaam me diep.”

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De provincie gaat veel verder dan moet met het voornemen om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken, vindt boerenbelangenorganisatie ZLTO. In een verklaring komt de vereniging met een heel andere juridische blik op de uitspraak van de rechter. Check hier meer.

Drie uitpuilende kledingkasten, bakken vol kleren en tóch bleef ze bestellen: Eline van de Wege (37) uit Den Bosch ontwikkelde al op jonge leeftijd een koopverslaving. Op het dieptepunt waren haar schulden opgelopen tot twintigduizend euro. Lees hier haar verhaal.