Na ongeluk leven supporters massaal mee met gewonde steward Fransien

Een klaplong, een gebroken schouderblad, drie gebroken ribben en flinke blauwe plekken. Fransien Maas, al ruim 35 jaar steward op de M-side in het stadion van FC Den Bosch, zit flink in de lappenmand nadat ze van haar scooter werd gereden. Sinds vrijdag ligt ze op de intensive care van het ziekenhuis.

"Ze heeft heel veel pijn", zegt haar dochter Corina. Om die onder controle te krijgen, heeft Fransien een ruggenprik gekregen en een verdoving voor haar schouder. "Maar ondanks dat heeft ze nog steeds veel pijn." De 59-jarige Fransien is een cultfiguur op de M-side, oftewel de Oosttribune in Stadion De Vliert. Ze was vrijdag met haar scooter onderweg voor het oefenduel van FC Den Bosch tegen Al-Fayha. Daar kwam ze nooit aan. Onderweg werd ze aangereden door een automobilist, die na het ongeluk doorreed. "Erg laf." Voor haar familie was het behoorlijk schrikken. "Ik ben gelijk met mijn vader naar haar toe gegaan. De blauwe plekken op haar benen zijn niet normaal." Van het ongeluk zelf weet Fransien niets meer. Alleen de rit in de ambulance kan ze zich nog herinneren. "Ze zei al: laat de brommer maar niet zien, dan komen die beelden terug. Ze is angstig."

Steun van M-side

De Bossche steward kampte eerst met een te lage bloeddruk, maar sinds het ongeluk plotseling met een veel te hoge. Ze ligt nog altijd op de IC. Als de pijn voldoende onder controle is, mag ze maandag naar een gewone verpleegafdeling. De steun uit de M-side doet de familie zichtbaar goed. Fransien kreeg van de supportersgroep een grote bos bloemen en een fruitmand. "Ik krijg er kippenvel van en heb er geen woorden voor", vertelt Corina. Ze valt even stil. "Het doet me veel."

Steward Fransien (foto: eigen beeld).

'Respect en liefde voor haar'

Ook denken supporters na over een crowdfundingsactie voor een nieuwe scooter. Die raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd. "Ik denk dat-ie total loss is", zegt Corina. Als reparatie niet meer mogelijk blijkt, willen supporters geld inzamelen. "Fransien is normaal een harde vrouw, maar ik weet zeker dat ze dan breekt", voorspelt haar dochter. "Ik denk dat ze verbijsterd van raakt." Het bericht over het ongeluk is massaal gedeeld door supporters van de M-side. "Niks dan respect en liefde voor haar. Daarom hebben we ons enorme netwerk ingezet om degene die haar van haar scooter gereden heeft, op te sporen of te laten inzien dat hij of zij zich moet melden", zegt Roland van de Werken, bestuurslid bij stichting M-Side. 'Moeder voor de M-side'

Hij noemt Fransien een 'soort moeder voor de M-side'. "Zij kan in haar eentje wat een peloton ME niet lukt." Haar dochter bevestigt dat: "Ze is een fanatieke vrouw en doet alles voor FC Den Bosch." Komende zaterdag speelt FC Den Bosch tegen Almere. Corina, die zelf ook steward is, weet nu al dat er spandoeken komen. "Dan schiet ik wel vol." Ze twijfelde of ze wel wilde gaan. "Want mijn gedachten zijn bij mijn moeder. Maar zij zei dat ik gewoon moet gaan."

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