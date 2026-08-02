WK-leider Jeffrey Herlings wint weer en breidt voorsprong verder uit

Jeffrey Herlings heeft zijn voorsprong in het wereldkampioenschap MXGP verder uitgebreid. De 31-jarige motorcrosser uit Oploo reed in zijn geliefde zandcross van Lommel soeverein in beide manches naar de winst.

De pas 21-jarige Coenen stond drie grands prix geleden nog 68 punten voor, maar kwam in Lommel wederom niet in actie door een in Engeland opgelopen beknelde heupzenuw in zijn linkerbeen.

Herlings nam vorige week de leiding in de WK-stand over , schrijft nu weer 60 punten bij (hij won zaterdag ook al de kwalificatierace) en staat 104 punten voor op de Fransman Romain Febvre en 109 op de Belg Lucas Coenen.

Crossen in het zand

Met het vertrouwen zit het goed bij Herlings. "Ik houd van deze baan en ben opgegroeid met crossen in het zand", sprak hij na zijn zege in de eerste manche, waarin hij met 45 seconden voorsprong op nummer twee Kai de Wolf over de finish kwam.

Ook in de tweede manche was de vijfvoudig wereldkampioen als snelste weg, maar kreeg hij te maken met een haperende koppeling, een probleem dat eerder dit seizoen in Letland nog tot een uitvalbeurt leidde. Nu kon Herlings wel door blijven rijden en kwam hij toch nog 39 seconden voor De Wolf over de finish.

Harde val

De slotfase van de tweede manche werd ontsierd door een harde val van de op dat moment nog tweede liggende Febvre, die maar net door de aanstormende De Wolf werd ontweken.

Zodoende werd de 21-jarige Nederlander tweede achter Herlings in de daguitslag. De Sloveen Tim Gasjer ging als nummer drie mee naar het podium.

Voor Herlings was de grandprixzege in Lommel zijn derde op rij, zijn achtste van het seizoen en de 120ste uit zijn carrière.

Er zijn nog vijf GP's te rijden. Over twee weken staat de Grand Prix van Zweden op het programma, gevolgd door de Grand Prix van Nederland op 23 augustus in Arnhem.