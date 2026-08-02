Bosz ziet nederlaag tegen AZ als oefening: 'Dit hadden we niet getraind'

Peter Bosz maakt zich geen zorgen na de 0-4 nederlaag van PSV tegen AZ. De rode kaart was de boosdoener volgens de coach, die de wedstrijd daarna vooral als oefening zag. Ook voor de competitiestart hoeven de PSV'ers geen twijfels te hebben: pas daarna mogen er conclusies worden getrokken worden, aldus Bosz.

"De impact is groot als je na vijf minuten een rode kaart krijgt", is de eerste conclusie van Bosz na de met 0-4 verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. De rode kaart vindt hij overigens wel terecht. "Ik weet zeker dat er geen opzet bij zat, maar zijn voet was wel hoog." De coach maakt zich dan ook niet heel druk na de nederlaag. "Als we met elf tegen elf met 0-4 verliezen, dan had hier een andere trainer met een heel ander gevoel gezeten." Bosz trekt lessen uit wedstrijd

Hij baalt wel. "We hebben een prijs laten liggen, die hadden we graag gewonnen." Ook de uitslag doet hem niet veel. "De boel dichtgooien bij 0-2? Nee, want je wil toch winnen? Het is één wedstrijd, dus moet je voor de winst blijven gaan."