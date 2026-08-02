Bosz ziet nederlaag tegen AZ als oefening: 'Dit hadden we niet getraind'
Peter Bosz maakt zich geen zorgen na de 0-4 nederlaag van PSV tegen AZ. De rode kaart was de boosdoener volgens de coach, die de wedstrijd daarna vooral als oefening zag. Ook voor de competitiestart hoeven de PSV'ers geen twijfels te hebben: pas daarna mogen er conclusies worden getrokken worden, aldus Bosz.
"De impact is groot als je na vijf minuten een rode kaart krijgt", is de eerste conclusie van Bosz na de met 0-4 verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. De rode kaart vindt hij overigens wel terecht. "Ik weet zeker dat er geen opzet bij zat, maar zijn voet was wel hoog."
De coach maakt zich dan ook niet heel druk na de nederlaag. "Als we met elf tegen elf met 0-4 verliezen, dan had hier een andere trainer met een heel ander gevoel gezeten."
Bosz trekt lessen uit wedstrijd
Hij baalt wel. "We hebben een prijs laten liggen, die hadden we graag gewonnen." Ook de uitslag doet hem niet veel. "De boel dichtgooien bij 0-2? Nee, want je wil toch winnen? Het is één wedstrijd, dus moet je voor de winst blijven gaan."
Bosz is zelfs nog in voor een dolletje na het ruime verlies. "Ik ben wel eens weggelopen bij een wedstrijd waar snel een rode kaart viel. Dan ging ik onze tegenstander bekijken. Maar vandaag was het een beetje gek geweest om weg te gaan."
Hij trekt juist lessen uit de wedstrijd. "Het positieve is dat we iets geoefend hebben wat we niet geoefend hebben in de voorbereiding: in een laag blok verdedigen. En ik vond dat we dat de eerste helft best goed deden."
Nieuwe spelers nodig?
De PSV-fans hoeven zich volgens de trainer dan ook nog geen zorgen te maken. "Je weet van tevoren dat je internationals laat terugkomen. We geven hen heel bewust drie weken vakantie, want dat hebben ze nodig. Dus dan kan ik nu niet klagen."
Zaterdag start PSV in de Eredivisie met een wedstrijd tegen Fortuna Sittard. "Als we die ook verliezen en de wedstrijden daarna ook slecht spelen, dan kunnen we daarna conclusies trekken."
De coach geeft wel toe dat er nieuwe spelers bij moeten komen. "We missen nog wat. Dat betekent dat je met veel spelers aan het schuiven bent. Veel van hen kunnen op meerdere posities spelen. Maar er komen nog jongens bij."