Vuilnis in veel plaatsen eerder opgehaald vanwege de hitte

Het vuilnis wordt maandag en de komende dagen in veel plaatsen in onze provincie eerder opgehaald dan normaal. Vanwege de hoge temperaturen gaan de vuilniswagens al vroeg de weg op. De medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten gaan veelal rond het middaguur dicht.

Eerder deze zomer namen veel gemeenten en afvalinzamelaars ook al maatregelen om hun werknemers te beschermen tegen de hitte. In Oss en Goirle bijvoorbeeld begint het ophalen van afval om zes uur 's ochtends.

In de meeste Brabantse gemeenten betekent het hitteprotocol van de afvalinzamelaar dat de rondes om half zeven beginnen. Dat geldt onder meer voor de gemeenten Tilburg, Den Bosch, Maashorst, Son en Breugel, Meierijstad en Alphen-Chaam

Inwoners van Drimmelen hoeven net iets minder vroeg uit de veren. Daar moet het afval voor zeven uur 's ochtends aan de straat zijn gezet.

Milieustraten

Ook de openingstijden van veel Brabantse milieustraten zijn gewijzigd vanwege de hitte. Die zijn korter open, of in sommige gevallen helemaal dicht.