Zij sloegen toe bij cafetaria in Breda, ramkrakers waren uit op gokkast

De ramkrakers die begin maart toesloegen bij cafetaria D’n Bolle in Breda hadden het gemunt op de gokkast in de zaak. Dat maakte de politie maandagochtend bekend.

Op beelden is te zien hoe de ramkrakers rond kwart over een 's nachts met een gestolen bus de pui van de snackbar aan de Acaciastraat binnenrijden. Met een steekwagen, die ze hebben meegenomen, proberen ze de gokkast mee te nemen. Maar als een van de daders iets roept naar de andere twee, gaan ze er gehaast vandoor: zonder gokkast of andere buit.

De ramkraak duurde nog geen twee minuten, maar de schade aan de snackbar was groot. Buurtbewoners werden wakker van het lawaai. De bus waarmee de mannen wegreden, bleek twee dagen eerder gestolen in Breda.

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Signalement van de daders

Twee ramkrakers hebben een gezet postuur. De ene droeg een donkerblauwe hoodie, vermoedelijk van het merk Nike, en een lichte broek. De tweede had op het moment van de kraak een donkerblauw vest en een donkerblauwe sportbroek aan. De derde heeft een normaal postuur en droeg een lichtkleurige bivakmuts, een sportbroek - vermoedelijk van het merk The North Face - en zwarte schoenen met een lichte zool.