Dionne Stax keek met moeder nog naar jubileumseizoen Van onschatbare waarde

Voor Dionne Stax uit Boxmeer is het een jaar van uitersten. De presentatrice viert het tienjarig bestaan van Van onschatbare waarde en maakt zich op voor een nieuw seizoen van het populaire programma. Het feestelijke jubileum krijgt echter een verdrietige lading, omdat ze tegelijkertijd moet omgaan met het overlijden van haar moeder. "Ik mis haar verschrikkelijk", vertelt ze in een interview met Televizier.

Stax vertelt in Televizier openhartig over de moeilijke periode waarin ze in zit. "Tja, dat is gelijk de lastigste vraag die je me kan stellen", antwoordt ze op de vraag hoe het met haar gaat. "Ik heb in mijn leven veel om gelukkig mee te zijn, maar ik voel het op dit moment even niet."

De presentatrice had een bijzonder hechte band met haar moeder. Ze zag haar vaak en sprak haar meerdere keren per dag. "Ze was ontzettend betrokken bij mijn leven. Zij was ook altijd de eerste die me belde na opnames of uitzendingen", vertelt Stax. "Ik mis haar verschrikkelijk en heb steeds het gevoel dat ze elk moment de deur kan binnenlopen." Door de ziekte van haar moeder werd hun contact de afgelopen jaren alleen maar intensiever. Afgelopen juni overleed ze, zo maakte ze bekend in een bericht op Instagram.

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