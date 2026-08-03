Ook OM vindt 'Witte mannen'-uitspraak Sophie Straat geen discriminatie

De uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret in Hilvarenbeek zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie (OM) Zeeland-West-Brabant. De zangeres kwam in opspraak nadat ze tijdens haar optreden in juni witte mannen opriep naar achteren te gaan.

Het meldpunt kreeg daar 'vele honderden klachten' over. "Wij begrijpen dat, maar zien op dit moment niet genoeg aanleiding om te denken dat er discriminatie was op basis van huidskleur of geslacht."

Eerder zei het landelijk meldpunt Discriminatie.nl al geen discriminatie te zien in de uitspraak van de zangeres op het festival in Hilvarenbeek. "Wat haar bedoeling ook was, mensen kunnen zich hierdoor gediscrimineerd voelen", zei Discriminatie.nl destijds tegen de NOS .

Het meldpunt zegt dat de artieste geen beledigende uitlatingen deed over witte mannen. "De oproep had alleen betrekking op één korte, eenmalige moshpit voor deze groepen. Bezoekers werden dus niet van het concert geweigerd."

Haatberichten en doodsbedreigingen

Sinds de eerste uitspraak kreeg Straat een stortvloed aan online haat over zich heen. In een Instagram-bericht vorige maand schreef ze over 'een golf aan seksistische, antisemitische haatberichten en (doods)bedreigingen waarvan de ene explicieter en creatiever dan de ander'.

Dat gebeurt volgens Straat niet alleen op het internet. "Online en in briefvorm, inclusief aangiftes en gerechtelijke aanklachten tegen mij, de mensen met wie ik werk en alle zalen en festivals waar ik speel deze zomer."

De zangeres verweet in het bericht ook het gebrek aan publieke solidariteit. "Waar zijn de (linkse) media? Waar blijven de statements vanuit de grote festivals? Het enige publieke narratief dat er te vinden is, is dat van rechtse media, zoals in de vorm van Johan Derksen die op nationale televisie roept: 'Ik laat me niet piepelen door dat kutwijf' en 'deze trut komt er niet mee weg'."