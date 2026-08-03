Blussen grote natuurbrand op de grens met Limburg duurt nog uren

Een grote natuurbrand die sinds maandagochtend woedt in het Limburgse Oostrum, bij Venray, breidt zich nog steeds verder uit. Rond halfzes 's middags was het brandende bosgebied ongeveer 21 hectare groot. De rook trekt richting de gemeente Land van Cuijk. De brandweer denkt nog zeker zes tot acht uur bezig te zijn met blussen. In de omgeving van Maashees en Holthees werd daarom rond halfzes een NL-Alert verstuurd.

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Brabantse brandweermensen en twee blushelikopters vanaf vliegbasis Gilze-Rijen helpen bij de bestrijding van de brand. De brand woedt sinds kwart voor twaalf 's ochtends. De veiligheidsregio spreekt van een 'grote en moeilijk te bestrijden' natuurbrand. "Het gaat onder meer om dennenbos. De naalden van die bomen bevatten hars en dat is als het ware een brandstof", zegt een woordvoerder van de brandweer. "De brand woedt hoog in de bomen. Het kan van boomtop naar boomtop, dat maakt het blussen lastig." De brandweer probeert onder meer te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt. De wind wakkert de brand aan in noordelijke richting. Bij de Maasheseweg, die door het natuurgebied loopt, legt de brandweer een stoplijn aan, in de hoop de brand zo een halt toe te roepen. De Veiligheidsregio Brabant-Noord adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. Het NL-Alert is verstuurd naar mensen ten noorden van de brand, onder meer in het grensgebied bij Maashees en Holthees.

Blussen gaat nog lang duren

Brandweerkorpsen uit verschillende provincies en veiligheidsregio’s zijn opgeroepen om te helpen. Vanuit Brabant is een peloton naar Limburg gestuurd. Volgens de Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat het om vier brandweerwagens. De extra brandweerlieden zijn nodig omdat de brand een groot gebied beslaat en het blussen waarschijnlijk nog lange tijd zal duren. De brand breidt zich ondanks de bluswerkzaamheden nog altijd uit. Handcrew

Een aantal leden van de handcrew uit Brabant is pas net terug uit Spanje. Nu staan ze alweer met de voeten aan het vuur in Limburg. Te voet gaan ze met handgereedschap de vlammen te lijf.

Grote bosbrand in Limburg is te ruiken in het Land van Cuijk (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).















Bij de natuurbrand is mogelijk sprake van kroonvuur. Daarbij bevinden de vlammen zich niet alleen op de grond, maar ook in de toppen van bomen. Het vuur kan zich daardoor snel van boomtop naar boomtop verspreiden. Mensen wordt dringend gevraagd om uit de omgeving van de brand te blijven. Toeschouwers en extra verkeer kunnen de hulpdiensten hinderen en ervoor zorgen dat brandweerwagens minder snel bij de brand kunnen komen.

Brand net over de grens in Limburg (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).









Twee Chinooks vanaf Gilze-Rijen

Ook defensie wordt ingezet om de brand te bestrijden. Vanaf vliegbasis Gilze-Rijen zijn twee chinook-transporthelikopters opgeroepen. De eerste helikopter is al begonnen met blussen. De tweede is eveneens onderweg naar het brandgebied. Onder de chinooks hangt een grote waterzak, waarmee per keer ongeveer 7600 liter water kan worden meegenomen. De helikopters maken tijdens het blussen lage vliegbewegingen. Dat kan in de omgeving voor veel geluid zorgen. De chinooks gaan naar vliegbasis Volkel om brandstof bij te tanken. De Brabantse vliegbasis blijft daarom langer open. Volgens de Koninklijke Luchtmacht kan de inzet van de helikopters tot zonsondergang duren. Het is de vierde keer dit jaar dat blushelikopters van defensie worden ingezet bij een natuurbrand. Tussen 1 april en 1 oktober staat altijd minimaal één chinook met een gespecialiseerd team paraat.

Grote brand net over de grens in Limburg (foto: Persbureau Heitink).