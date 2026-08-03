Helikopters voor de nacht gestopt met blussen bosbrand op grens met Limburg

De twee Chinooks van van vliegbasis Gilze-Rijen stoppen met blussen van de grote natuurbrand in het Limburgse Oostrum. Het is voor de bemanning te lastig om te vliegen nu het donker is. Het is niet te zien waar ze het water loslaten en dat kan gevaarlijk zijn, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brand breidt zich niet meer echt uit. Een bosgebied van ongeveer 21 hectare is verwoest door de brand.

De brand woedt sinds kwart voor twaalf 's ochtends. De veiligheidsregio spreekt van een 'grote en moeilijk te bestrijden' natuurbrand. Maandagavond en maandagnacht blijven 250 tot 300 brandweermensen actief om de brand onder de controle te krijgen.

"Het gaat onder meer om dennenbos. De naalden van die bomen bevatten hars en dat is als het ware een brandstof", zegt een woordvoerder van de brandweer. "De brand woedt hoog in de bomen. Het kan van boomtop naar boomtop, dat maakt het blussen lastig."

Uitbreiden voorkomen

De brandweer probeert onder meer te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt. De wind wakkert de brand aan in noordelijke richting. Bij de Maasheseweg, die door het natuurgebied loopt, legt de brandweer een stoplijn aan, in de hoop de brand zo een halt toe te roepen.

Dat lijkt te lukken. De veiligheidsregio laat weten dat de brand 'niet meer echt uitbreidt'. Dat komt vooral omdat de wind is gaan liggen. De brand is nog niet onder controle. "In het gebied van 21 hectare zien we dat het vuur aan de ene kant uitgaat en aan de andere kant weer oplaait."

NL-Alert

De Veiligheidsregio Brabant-Noord adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. Het NL-Alert is verstuurd naar mensen ten noorden van de brand, onder meer in het grensgebied bij Maashees en Holthees.

Die waarschuwing blijft actief, zegt de woordvoerder. "De rook gaat nu recht omhoog dus de omgeving heeft er minder last van. Maar het vuur kan toch weer oplaaien", zegt de veiligheidsregio.